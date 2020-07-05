За сутки 17 бойцов ВСУ заразились коронавирусом

За сутки 4 июля в Вооруженных силах Украины было зарегистрировано 17 новых случаев COVID-19.

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По состоянию на 10:00 воскресенья, 5 июля, в украинской армии коронавирусом болеет 168 военных. Всего за время пандемии выздоровели 377, погибли 5 человек. Об этом в Facebook сообщило командование Медицинских сил ВСУ.

На изоляции (в том числе самоизоляции), по последним данным, находится 522 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток – 109.

На лечении в дома под наблюдением находится 11 человек (Львовская область – 6 военнослужащих и 1 работник ВС, Киевская – 2 военнослужащих, Хмельницкая и Тернопольская области – по 1 военному). Как заявила пресс-служба, состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

"Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе", – сказано в сообщении.

Скриншот

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 5 июля в Украине официально подтверждены 48 500 случаев коронавирусной инфекции. Из них 823 были обнаружены за прошедшие сутки.