''За СССР!'' В украинской электричке разгорелся скандал с ''русским миром''

В Харьковской области неизвестные распространяли в электричке листовки прославляющие СССР.
Одну из них опубликовали в местном телеграм-канале.
Авторы публикации пишут, что листовка была найдена в электричке на Козачу Лопань. В ней в частности описываются "детали" Мюнхенского договора 1938 года. Отдельный блок пропагандистской брошюры говорит о том, что "украинский флот на Азовском море будет уничтожен за считанные минуты".
Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети раскрыли фэйк об "укропах-нацистов" из Новокузнецка.
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