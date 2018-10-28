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''За СССР!'' В украинской электричке разгорелся скандал с ''русским миром''

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В Харьковской области неизвестные распространяли в электричке листовки прославляющие СССР.

Одну из них опубликовали в местном телеграм-канале.

Авторы публикации пишут, что листовка была найдена в электричке на Козачу Лопань. В ней в частности описываются "детали" Мюнхенского договора 1938 года. Отдельный блок пропагандистской брошюры говорит о том, что "украинский флот на Азовском море будет уничтожен за считанные минуты".

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Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети раскрыли фэйк об "укропах-нацистов" из Новокузнецка.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Тю, кацапы уже не знают что придумать, но все равно всем покуй
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Файбер Моня
Файбер Моня
ОБЪЕКТИВНО: Встревоженные свинорылы, потряхивая сальными хохолками шумно взвыли, увидев, что разумные люди начинают открыто выражать своё мнение. Теперь истеричный рык майдаунов приобретает всё более минорный лад.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
И ШО???? :-))) СВОБОДА СЛОВА!!! :-)))
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