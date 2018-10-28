''За СССР!'' В украинской электричке разгорелся скандал с ''русским миром''

В Харьковской области неизвестные распространяли в электричке листовки прославляющие СССР.

Одну из них опубликовали в местном телеграм-канале.

Авторы публикации пишут, что листовка была найдена в электричке на Козачу Лопань. В ней в частности описываются "детали" Мюнхенского договора 1938 года. Отдельный блок пропагандистской брошюры говорит о том, что "украинский флот на Азовском море будет уничтожен за считанные минуты".

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