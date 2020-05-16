В районные больницы Закарпатской области передали 8 аппаратов ИВЛ, которые были отремонтированы за счет Фонда Порошенко. Четыре аппарата доставили в Мукачевскую районную больницу, еще 4 – в Виноградов, Иршава и Рахов. Об этом сообщается на странице "Европейской Солидарности".

За счет Фонда Порошенко отремонтированы 8 ИВЛ для закарпатских больниц

"Команда "Европейской Солидарности", в том числе на Закарпатье, не может оставаться в стороне от тех проблем, с которыми столкнулось украинское общество. По всей стране мы сегодня работаем с больницами, пытаясь, пока государство "думает", максимально по мере наших возможностей обеспечить их необходимым. В больницы Закарпатья, как и в других областях, мы поставили защитные костюмы и другие средства индивидуальной защиты для того, чтобы врачи могли нас с вами лечить и не переживать за свое здоровье. Отдельным направлением нашей работы является работа по анализу и те аппараты ИВЛ, которые сегодня есть в больницах, работающие. Нужно их отремонтировать. Обнаружили в Закарпатье восемь неработающих аппаратов, отремонтировали их счет Фонда Порошенко. И уже передали в больницу", – рассказывает народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", председатель комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"В период пандемии каждый аппарат – на вес золота. Потому что сейчас закупить новое оборудование практически невозможно. Из районного бюджета обещают не раньше июня-июля купить аппарат ИВЛ. Ремонт этого аппарата нам сейчас очень поможет. Потому что мы не знаем, какая будет ситуация с вирусом. Так что вместо того чтобы ждать на июнь-июль, мы имеем отремонтированный аппарат, который мы сразу везем в реанимационное отделение на рабочее место", – рассказывает директор КНП Иршавской районной больницы Сергей Караслай.

В целом Фонд Порошенко профинансировал восстановление 35 аппаратов ИВЛ для медицинских учреждений по всей стране. Совместно с компанией Рошен закуплены 130 тысяч высококачественных защитных костюмов для медработников из Китая и Южной Кореи, а также защитные очки, перчатки, маски, комплекты оборудования для реанимаций, которые бесплатно передаются в больнице. Помощь уже получили 129 медицинских учреждений.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!