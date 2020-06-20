Сегодня я снова расскажу социальную историю. Мои читатели уже знают, как я люблю препарировать судьбы людей, позвавших войну на Донбасс и доверившихся пропаганде РФ, Путину, Кремлю. Просто на войне именно эти люди и их истории, они соль, смысл, основа войны ее фундамент. Так как война — это прежде всего люди, а потом государства.

Люди верят государственной пропаганде (а могут и не верить, и включать критическое мышление), принимают ее без сопротивления. Люди, живя в одном государстве, берут в руки флаг чужого государства в надежде на улучшения своей жизни. Под этим флагом они убивают.

Люди убивают ради исполнения своих желания, например, чтобы жить богаче, они убивают и грабят, обманным присваивая себе имущество, мародерят, крадут, лгут. Чаще, своим, своему кругу общения и убивают чаще своих, свой круг общения. Ведь чужие, они не подпустят, будут защищаться.

Люди идут голосовать, чтобы жить лучше, выбирают себе правителей, чтобы они сделали людям жизнь лучше и даже, вот, как в Луганде, строят свою "республику", чтобы жить лучше.

Война — это люди. А еще война, она как книга судеб, ее читаешь, и пишешь одновременно. И в войне столько глубокого смысла, что ты осознаешь, вот так из мелких деталей, вырисовывается глубинный философский трактат, который, возможно, станет настольной книгой следующих поколений, по которой они будут изучать уроки войны, чтобы никогда снова.

Тот, кто проходит войну и становится мудрее, учит уроки прошлого и старается избежать их в будущем, станет великой нацией и сильнейшим человеком.

Удел плебеев, охлоса, простого нарида — скакать на граблях, набивая очередные исторически шишки там, где уже можно было бы и без риска пройти по минному полю, используя карту.

На этой войне я быстро научилась различать людей на граждан и народ, народ и население, Демос и Охлос и стараться не покидать круг своих.

Общество разделяется банально и бинарно: на тех, кто берет ответственность за себя, за свои решения и поступки, и тех, кто старается переложить ответственность на другого (государство должно, нам нужен крепкий хозяйственник, вот этот лидер точно сделает нас счастливее).

На тех, кто живет общей целью и осознает необходимость личного вклада в общественное и тех, кто живет личным.

Поэтому так важно разбирать социальные истории людей войны, видеть их мотивы, желания, составлять 3D модели их поведения.

И вот ты уже видишь, что это не одна социальная история, а целый мир. Мир однотипных людей, с одинаковым мышлением, одинаковыми желаниями, одинаковой мотивацией.

И когда одинаково-поведенческие люди составляют критическое большинство, здесь важно понимать, если это такие как ты сам, граждане Демоса, тебе остается радоваться, что ты живешь в гармонии и государстве.

А если это критическое большинство Охлоса — беги. Просто беги и не останавливайся. Охлос ненавидит умных, сильных, целеустремленных, ответственных. Он уничтожит иных, а потом сам себя.

И вот об этом всем история двух людей.

Но, ты первый раз за всю войну, останавливаешь дыхание, так как вместо привычных тебе ополченцев с кличками "чиря", "болт", "хруст", полупьяных полудурков с автоматом, громящих "МЕТРО", чтобы пабагатому хоть раз в жизни прибухнуть, с социальными историями до войны — сидел, бухал, алименты, шахта, или девочки- ополченки типа "танчи" с развитием дореволюционной посудомойки, которая не знает как пользоваться унитазом и элегантно сморкается в крепдешиновый рукав платья, которое она донашивает за соседкой, перед тобой вроде бы как интеллигенция, можно сказать – элита Донбасса (ну, для кого-то элита, это менты прокуроры, олигархи, а для меня элита — это поэты, писатели, творческие и не стандартно мыслящие люди, учителя, преподаватели, режиссеры, художники, врачи, ученые, археологи, архитекторы, в общем все, кто несет в мир прекрасное, умное, доброе, вечное -знания и красоту).

Как вы уже поняли, герои сегодняшней социальной истории — интеллигенция.

Поэтому ты так аккуратно поведешь по ней читателя, ведь еще сама не давно задавала себе вопрос "как же так-почему". Но сравнивая Охлократию 1917-го, 2014-го, когда вместе с условным "матросом железняком-чирей" садился по нужде под голубую ель исполкома учитель, врач, художник, режиссер, ты видишь, что за тебя давно ответила история.

Но у тебя давно прошел шок от того, как интеллигенция и элита Донбасса, сливалась на баррикадах под СБУ в пьяном угаре с ментами, зэка, нариками-торчками, люмпеном, шахтерами и приехавшими из РФ бомжами. Когда интеллигенция и элита Донбасса, которая должна была в красный угол всех революций ставить историческую правду и защищать грудью историческое и национальное наследие в виде книг, библиотек, музеев, картин, мову, язык, традиции, вдруг начинала, жрать руками блины с лопаты, и жечь украинские книги на площадях. А многие еще леелют надежду, что, мол, не возможна деградация у тех, кто читает Булгакова и Кафку.

Это не первый взгляд кажется, что Охлократическая революция 1917-го — это революция низов, охлоса, толпы плебса.

На самом деле нет. Это смешанные революции, когда людей разных слоев общества, достатка, образования объединяют изначально светлые мечты –изменить жизнь к лучшему, это прекрасная мечта, не спорю — но потом, побежав каждый за своей "синей птицей счастья" они превращаются в толпу, которая все сметает на своем пути, и даже вчерашних пассионариев.

Охлократия — власть толпы. И не важно, кто в этой толпе, важно, что их объединяет.

Декабристы (по сути, интеллигенция) разбудили Герцена (высшие слои интеллигенции), и они решили сделать всех счастливыми, освободив рабочий класс от "оков", и дав ему просвещение.

Ну, а дальше мы помним: рабочий класс проснулся, и расстрелял и декабристов, и Герцена, устроил погромы, уничтожил всю интеллигенцию, на смену ей пришла охло-псевдо-интеллигенция, которая опустила "планку" воспитания, образования, культуры, построила Диктатуру СССР и фактически самоуничтожилась в 1991 году.

Вот гимн Пролетариата и СССР до 1943 года "Интернационал" я бы чуть подправила, чтобы реалистичнее подать всю суть Охлократии, так сказать в стиле "ню" — "весь мир НАСИЛЬЕМ мы разрушим до основанья, а затем, мы НАШ, мы новый мир построим, кто был никем, тот станет всем".

Вдумались, прочувствовали? — Тирания. Господство. Их мир. Разрушим все и установим свой порядок. И пусть это будет порядок свиней в свинарнике, ну, и что, все так живут, кто так не живет — тот враг.

Я всегда долго думаю над судьбами своих земляков, героев моих рассказов о войне. Писать выдуманные книги легко. Ты сам себе рисуешь героя и наделяешь его качествами и даже внешностью. А твои герои живы, родились, умерли. Есть фото их жизни, свидетели их жизни. И тебе нельзя ошибиться, описывая их портрет и рассказывая о них.

Первый раз социальная история о людях с триколорадкой в сердце вызвала двоякие чувства. Нет, не эмпатию и жалость, я давно не испытываю этих чувств по отношению к симпатикам "русского мира", ненависть удел слабых, для меня это слишком простое чувство, чтобы переживать его. Здесь другое.

Поэтому я просто расскажу о судьбах героинь из Луганщины, а там по ходу определюсь и я, и читатели, что же режет или затрагивает во всем это русскомирном мракобесии.

История не авторская, мне ее переслали из ОРЛО, там ее во всю оговаривают так как о ней рассказал российский сайт "комсомольская правда.ру" , но она настолько феерическая, что я не могла пройти мимо.

И так, сегодня мы отследим судьбу двух беженок-переселенок из Луганска — 65-летней Натальи и ее дочери 32-летней Диолы (это имя женщина взяла уже переехав в Россию, как творческий псевдоним, по паспорту она Наталья).

В 2014-м, пошла первая волна тех, кого сейчас называют в Украине ВПЛ (временно перемещенное лицо), но выехавшие из Донбасса в 2014-м, как, впрочем, и все годы войны разделились на 4 категории:

— те, кто, любя РФ и резонируя с ее моралью, выехал на территорию РФ;

— те, кто, любя РФ и резонируя с ее моралью, выехал на территорию Украины, так как здесь у хунты плохо, но лучше, чем на России;

— те, кто категорично отрицал все российское и задыхался под оккупацией или выезжал, опасаясь за свою жизнь и жизнь близки, понятное дело, что такие люди выехали в Украину;

— те, кто пророссийские и те, кто проукраинские, но выехали за рубеж

Каждый из нас — я ведь тоже ВПЛ- выбирая территорию для переселения, следовали своим убеждениям, вере, морали, дорожной карте, ориентируясь на страну, национальную память, финансы, мечты… В общем, у каждого из нас был какой-то жизненный или моральный ориентир, как, впрочем, у каждого живущего на земле.

Очень странно, но первыми выпорхнули из Донбасса те, кто любил РФ и ждал "освобождения Донбасса". И не важно куда, в Украину ли, в уже оккупированный Крым, на Россию, но именно те, кто протирал влажной тряпочкой портрет Путина в своем паспорте или на рабочем столе, те сразу, быстро выехали "переждать пока наладиться".

Например, из Свердловска, шахтеры, которые пошли в ополчение Донбасса, отправили свои семьи в Крым, Одессу, Мариуполь и Бердянск "на морько, пока папа постреляет".

Проукраинские в 2014-м выезжали исключительно из опасения за жизнь, в целях безопасности или с линии обстрелов. Мы все верили, что "вот-вот".

И вот наши 2 героини, жительницы Луганска в 2014-м из, внимание "освобожденного Россией Луганска" выехали беженками на РФ. То есть их внутренний мир, это Путин, Россия, Москва, мы все русские люди.

Но, вот как? Россия уже зашла в Луганск, везде висели русские флаги, ополчение орало — "мы победили, Луганск наш, Донбасс-Россия", и даже у пророссийских была уверенность, что "Россия вот-вот возьмет нас к себе, ведь для чего-то все это Путин начал". И на фоне всего этого беженки бегут из русского мира Луганска в русский мир РФ.

Цитирую: "Девушка с мамой сбежали от войны в Луганске в 2014 году. 32-х летняя девушка Диола по образованию режиссер. В Москве она планировала продать сценарии и устроиться по специальности, но никто не хотел принимать материалы от неизвестной. Тогда она пошла работать курьером, а когда истек вид на жительство — мыла полы. Сначала семья снимала старые дачи в Подмосковье, а когда стало совсем тяжело — решили накопить денег на дорогу в Луганск. Чтобы там получить российские паспорта и вновь вернуться в Россию.

— Мы русские люди, всегда ими были и будем. Мама — педагог русского языка и литературы. В Киев мы никогда не поедем. В Луганске наши квартиры уничтожены мародерами. Хотим вернуться с российским паспортом, чтобы здесь работать, — рассказывала девушка".

Опять, вопрос — вот как.

Этот вопрос героиням статьи задают даже проросссийские жители ОРДЛО, прочитавшие эту историю. Какие мародеры в Луганске? Там все свои.

"Укро-нацико-караели" туда не заходили. Но, у пророссийских "беженцев" квартиры в Луганске разграблены…. мародерами, которых как бы в Луганске нет, ведь там живут исключительно вежливые и культурные "народы Донбасса", русские православные люди. То есть, фактически это подтверждение того, что в ОРДЛО свои грабят и убивают своих.

Ну, вот у меня дом разграбили свои: кума, соседи. Ведь я уехала в "укропию", где мне все дадут, а там я для них должна была оставить "на память", "наследство", "тебе все равно ничего не нужно". Но я об этом говорю прямо: в ОРДЛО люди оскотинились, и мародерят, пишут доносы, грабят и убивают свои своих.

Там есть мародеры из РФ: казаки Козицина, пьяницы, ихтамнеты, которым выделяют брошенные и "национализированные" квартиры, бомжи, российские ромы, приехавшие обживать территорию, дагестанцы, абхазцы, но и то, с их стороны мародерство исключительно уже разбитых домов. В закрытые квартиры они не ломятся.

Квартиры беженцев в Украину "национализирует" "мгб" "республик" и раздает их ополченцам, чиновникам, "народной милиции" или беженцам в "республики" из РФ, то есть беглым от российских законов гражданам РФ.

Так кто мародеры в ОРДЛО? То-то же.

Ну, хорошо… Продолжим!

Сначала семья снимала квартиру в Москве (то есть убежали от укро-хунты не с пустыми руками, был стартовый капитал), а когда в Москве не получилось добыть славы кинорежиссера, и деньги быстро закончились, семья начала искать более дешевые варианты жилья: дачные домики.

В кинобизнес Диола пришла, как яхта, приходит в гавань, под белыми крыльями мечты с… луганского рынка, где она больше 10 лет работала продавцом-реализатором.

После школы Наталья-Диола не пошла учиться. Торговала на рынке. Потом поступила на режиссера в Луганске (в частное учебное заведение, типа курсов), но началась война и образование она не закончила. В 2014-м девушка собрала свои сценарии, трех собак (везли в поезде, в отдельном купе), маму-пенсионерку-учительницу и отправилась в Москву. Думала, что здесь ее работы купят.

Ну, а как по- другому? Она- красавица беженка, поруганная и несломленная укро-хунтой, здесь крупным планом "монтажная пена и распятье на трусиках", едет завоевывать Москву…. Так вообще начинается большинство кинопродукта раша-фильм.

Цитата: "Это было очень наивно. Сценарии никто не купил. Один сценарист предложил за них ноутбук. Я отказалась. Собака Сабрина родила щенков. Продали их, потом Сабрину и еще одну собаку. Они были породистые. Снимали дачи в Подмосковье: 5000–10 000 рублей в месяц (в прошлом году за такие деньги можно было снять совсем старый дом с печным отоплением)".

Собаки, как бизнес. Я представляю, что могли выдать в мир такие горе-заводчики.

Наивность горе-кино-дивы… Вот, если честно, это собирательный образ донбасской Инфанты. Даже, вернее, не донбасской, а российской Инфанты: мне все должны, я самая талантливая, но мне мешают, все обязаны купить и признать, все к моим ногам, покорить Москву, они же обязаны, Путин нам должен"…

Если честно, вот так начинается критическое большинство объяснений жителей ОРДЛО в ответ на вопрос" почему вы хотели, чтобы Донбасс был Россия, почему верили, что здесь будет "как в Крыму", и ваше финансовое положение Россия обязана будет улучшить".

Цитата: "Когда Диола поняла, что сценарии неизвестной беженки из Луганска никому не нужны, пошла работать курьером. Но вид на жительство истек, а девушка побоялась идти в миграционную службу. Думала, их депортируют, а возвращаться на войну не хотелось. Без документа брать на официальную работу никто не будет. Так Диола пошла мыть полы.

История двух переселенок с Луганска в КП Информационное сопротивление

Чтобы не тратить деньги на съем жилья, женщины купили палатку, и пошли жить в лес. Когда накопили заветную сумму, началась самоизоляция, и они не смогли уехать. В одну из майских ночей трое неизвестных кинули коктейль Молотова в их палатку. Деньги, вещи и рукописи сценариев Диолы уничтожил огонь. Неизвестные лица кавказской национальности нашли их палатку в лесу и в середине мая швырнули коктейль Молотова в палатку посреди леса, в которой жили русские люди из Луганска — 65-летняя Наталья и ее дочь 32- х летняя дочь Диола. В огне погибли две собаки, сгорели отложенные на возвращение домой деньги.

Сейчас в семье осталось три собаки и кот, все они живут в лесу.

В 2019 году семье стало совсем тяжело. Решили скопить денег, чтобы вернуться в Луганск. Там оформить российские паспорта — и вновь в Москву с документами, чтобы работать. Ведь Россия великая страна с великими возможностями для русских людей.

Цитата: "Когда деньги кончились, мы познакомились с людьми, которые пустили жить на старую дачу бесплатно. Договорились платить только за электричество. Потом оказалось, что на доме долг в 100 тысяч рублей. Постоянно требовали — за то плати, за это плати. Деньги-деньги! А где их взять, эти деньги? Вот мы и ушли".

О, как, значит вот как русские люди к русским людям. Но, "укро-хунта" виновата во всем, а кидок россиян — это небольшие трудности. Русские люди не могут быть плохими.

История двух переселенок с Луганска в КП Информационное сопротивление

Цитата: "В России я написала пять книг. Читали Драйзера и Паустовского? Мой стиль нечто среднее. Собрала два тома стихов, песни. Все в рукописях, но они сгорели. Ноутбук давно продала свой. Да и где его заряжать?", — рассказывает Диола. Она считает, что ее талант и дар писать, передались ей от матери, которая всю жизнь преподавала русский язык и литературу, а с приходом к власти "укро-нацистов", ее профессия перестала быть востребованной.

Цитата: "Вся ситуация дикая. Мы и сами стали дичать. Но выбора не было, — рассказывает Диола.

— О том, что мы здесь, никто не знал. Пока было тепло, встречали грибников и кладоискателей. Зимой вообще никого. Единственное, чего я боялась, — упадет дерево. Они тут по всему лесу валяются. За все время не укусил ни один клещ. Простыли только один раз зимой.

Сначала палатку поставили в лесу поближе к домам. Но там часто ходили люди. Тогда жилье перенесли в чащу, чтобы никто не беспокоил. Сидя на бревне посреди леса, Диола каждый раз достает влажную салфетку, когда непоседливая собачонка прыгает в любвеобильном припадке на коленки и пачкает джинсы. На старом смартфоне Диола показывает фото палатки зимой.

Диола показывает старый "Хуавей" с разбитым экраном. Мобильник, которому давно место среди раритетов, уронила собака. Раньше заряжать его отдавали в салоны связи. Там дерут по 250 рублей за то, чтобы поставить на зарядку. Но в одном из салонов продавец сжалилась и берет 50 рублей.

— Потом появились МЦД. Не знаю, кто их придумал, но спасибо этому человеку. Там же зарядка бесплатная в поездах и на платформах есть.

Из целлофановой хижины доносится голос диктора — играет радио.

— Вы знаете Михаила Антонова (ведущий Радио "Комсомольская правда", 97,2 FM)? Человек, который постоянно говорит, что любит шаурму. Очень мне нравится! — говорит Наталья.

— Мы с мамой постоянной вашу волну слушаем. Мама еще очень любит литературное радио, где романы читают, — Толстого, Достоевского. Может до ночи слушать очередную часть.

Зимой палатку укутали пленкой, сверху накидали кофт и елового лапника. Обматывались в одеяла и спали с пятью собаками и котом, говорят, что зима была теплой. Московское "Метеобюро" подтверждает: средняя температура ноль градусов. Рекорд за последние 140 лет.

— Просыпаешься утром, протираешь мицеллярной водой лицо, руки. Снимаешь теплую одежду, в которой спал, надеваешь более легкую, приличную и идешь деньги доставать. Последний раз работала кладовщиком в Одинцово. Платили 200 рублей в час. Потом оставалась полы мыть. Когда было холодно и не было работы, мы могли целый день лежать в палатке и ничего не делать.

— Что вы ели? Где взяли посуду?

— Продукты покупали в супермаркете по красной цене. На 1000 рублей жили две недели. Посуду… взяли там же, где и одеяла, и собак… Ну нашли, — смущенно объясняет мама Наталья. — Возле мусорных баков.

На берегу пруда женщины отыскали брошенные мангалы и перетащили в лагерь. Разводили костер, кипятили чай, варили каши себе и собакам.

— Когда было совсем плохо с деньгами, собаки выручали. Встанешь у перехода и просишь на корм. Вы не подумайте, мы не зарабатывали за их счет. Сами стали мало есть, а собак кормить надо. Из-за них мы не можем пойти, скажем, в социальный приют. С ними не пустят, а бросать их не станем. Они наша семья. Мы очень любим друг друга.

За одеждой ездили в храм в Одинцово. Зимой на Белорусский или Курский вокзалы помыться.

— Можно в туалете голову помыть и под сушилку… Когда деньги были, покупали душ на вокзале. А сейчас легко — воду из колодца натаскали. Даже стирать можно.

Новый год встречали в лесу. Нашли дождик и мишуру. Купили газировку и слушали радио.

— И все-таки неправдоподобно. Три месяца в палатке…

— Как вам доказать… — задумывается Диола. — У меня много фото!

Девушка достает убитый мобильник и листает. Даты на снимках действительно за все зимние месяцы. Вот палатка, из которой показали носы собаки, вот Диола, вот Наталья в зимнем лесу.

Чтобы не проваливаться в грязь, женщины делают ковер из папоротника.

— Мы же ни с кем не общались, кто докажет? Хотя… Мороз!

Бомж по фамилии Морозов, он же Михалыч, разбил свой лагерь на соседней поляне.

— Только он пьет и у него очень грязно, — предупреждает Диола, когда мы идем к соседу. — Сначала кричал, когда мы рядом ходили. Через пару месяцев извинился и подарил сковородку.

Обитель Мороза выстроена подобно соседской. Полиэтиленовый навес с лежанкой, мангал. Но вокруг куча вещей: части от мебели, детали пылесосов, старых компьютеров. Бродяга собирает металл. Вывозом отходов своего производства не утруждается".

Цитата: "Но огонь стал таким сильным — с пятиэтажный дом! — показывает женщина на высоченное дерево. Оно обуглено метров на 25 ввысь. — Я бегала вокруг и кричала: "Боже, только бы лес не загорелся!"

Весь день Диола водила в лес полицейских, сотрудников МЧС и следователей.

— А я сидела у магазинчика в поселке и плакала. Мимо проезжал какой-то мужчина азиатской внешности. Спросил, в чем дело. Я рассказала. Он извинился за своих соотечественников и привез несколько мешков с одеждой, — говорит пенсионерка.

— Хочется, чтобы их нашли, но полицейские говорят, что вряд ли — они все на одно лицо. В тот вечер полицейские отвезли нас вместе с собаками в участок и разрешили переночевать. Мы им за это очень благодарны. Они собрали вещей, покормили нас. Сказали, если нужно будет еще переночевать, пустят. Но напрашиваться нехорошо.

— Когда все сгорело, я написала у себя во "ВКонтакте" пост, что сгорел дом, про палатку ничего не говорила. Некоторые из друзей по соцсети пускали переночевать. Но люди не готовы пускать с собаками надолго. А без них мы не можем. Поэтому вернулись в лес, — говорит Диола.

Девушка вспоминает зиму.

— Были дни, когда просыпалась, понимала, где я и что со мной. Начиналась истерика. Невыносимо. Хотелось пойти лечь на переезд. До какой жизни я докатилась? Но у меня же мама и собаки — они останавливали. Ты сидишь в куртке, закутанный в одеяло посреди леса. И надо что-то со всем этим делать. Ухаживать за собой, чтобы не превратиться в вонючего бомжа. Отвращение к себе, что деградируешь.

— Верите в бога? — спрашивает она на обратной дороге до станции. — Я тоже, разговариваю с ним. Хотя в мире людей много, не знаю, слышит ли меня?"…

Жители ОРДЛО не верят в эту историю, считают, что беженки разыграли сценарический фарс, чтобы вызвать эмоции и заработать на сборе денег, а так же вызвать к себе интерес и таки продать сценарий.

Действительно, в статье указано, что им оказали весьма солидную помощь, объявив сбор денег среди читателей и слушателей СМИ, и получив помощь, жительницы Луганска, уже не собираются возвращаться на малую Родину, а решают вопрос о продаже своей истории в киноиндустрию РФ.

Я не хочу никого осуждать. Мое мнение: эта история- собирательный образ и сыгранная луганчанками драма для эмпати-раскрутки россиян для заработка.

Это не просто история. Но в ней так много красочных нюансов, тонкой правды, которую не выдумаешь, не сыграешь, не скроешь, вот эти красочные "бежали из освобожденного Луганска в Россию", "учитель русского языка не востребованная на русском Донбассе профессия", "мой стиль среднее между Паустовским и Драйзером", "ведущий все время говорит, что любит шаурму, мне он нравится", "мародеры в Луганске", "все равно не будем жить в республике, вернемся в Россию", трагедия русского человека в России, который подвергается гонению лиц кавказской национальности, милая полиция, которая спасает….

Даже истории ополченцев, погибших или совершивших суицид, вызывают большую гамму чувств. А эта история не вызывает ничего. Хотя, нет, все же, улыбку и брезгливость, отторжение.

Именно поэтому я сняла бы по ней фильм. И назвала бы его коротко "Деградация".

Я рада, что смогла вам рассказать эту историю. Одну из…тысяч. Обычные люди. Обычные кирпичики общества. Обычные кирпичики в фундаменте войны.

Знаете, вот много таких историй, на самом деле. И часто на каждую из них хочется сказать- не может быть, фейк, так не бывает, наигранно…

Но, на самом деле, это реальность. И бывает. И детей продают в рабство. И едут побираться на вокзалы из ОРДЛО. И любимых продают в публичный дом. И на детях инвалидах делают бизнес.

Раньше я избегала таких историй. Категорично не рассказывала, чтобы не играть на поле эмпатиков.

Возможно, они, героини этой истории, жертвы. Жертвы пропаганды. Жертвы кино. Люди, у которых психологические фобии и отклонения, кино-инфантилизм.

Сейчас очень модно и политически востребовано называть жителей Луганщины жертвами. Мол, вот насмотрелись "доярок из хацапетовки" и поехали бабы покорять Москву, туда, в кирокоровщину, в софиты, в мир шампанского и шифоновых кринолинов цвета шампань.

На самом деле-страшно. И мы как-то незаметно выровнялись по уровню критического большинства в ОРДЛО с критическим большинством в мирных частях Украины, которые побежали за синей птицей, показанной в кино.

И вот вроде бы интеллигенция. Одна из героинь статьи — учитель русского языка и литературы. Понятное дело, что прививала дочери разумное, доброе, вечное. Любят животных. Трудолюбивы. Неприхотливы. Терпеливы. В общем, в этой истории есть все, что можно назвать каноническим образом советского, русского, православного человека. Такая история должна вызывать эмоции. Слезы. Восхищение. Жалость. Вот только почему-то их нет. Слишком много в них, как бы это сказать, литературного вымысла. Игры. Шоу.

Но, на самом деле, такие истории-реальность. И да, такой заработок жителей ОРДЛО на своих и на россиянах, тоже реальность. Все эти люди – кирпичики войны. И даже их ложь во спасение- это тоже войны. И даже их бизнес во спасение-это тоже война. Потому что все, во что сейчас "играют" жители ОРДЛО — это война.

Нет, вот героини сюжета не воевали. Думаю, что ходили на митинги в поддержку "русского мира", такие с отрешенными светлыми лицами ахматовско-бунинской интеллигенции апологетов путино-славия, так ходили ложиться под украинские танки, с иконками, старушки-путиноносицы. Такие люди любят книжно страдать. Наигранность, книжность, фарс, трагизм для них-смысл жизни. Даже, если они играют для себя. Эти выбранные для показа эмоции ими уже пережиты в книгах.

Да, вот есть такой пласт. Герой фильма, заигравшийся в президента, шпиона, панянку, селебрити.

Человек, который хочет прожить понравившуюся книжно-киношную историю и стать героем. Хотя бы для себя. Но, потом оказывается, что игру и "кино" нельзя остановить. И война — это ты. И война — это в тебе.

Это прозвучит дико, но меня поддержат земляки. В 2014-м году большая часть желаний жителей Донбасса были связаны "как в кино", милиция будет "как в кино Улицы разбитых фонарей", судьи, как в кино, квартиры в Москве, бизнес в Москве, как в кино, врачи будут, как в кино Охлобыстин так хорошо лечит, не то, что наши врачи"…

Да, это психоз. Но, массовый. Малоизученный. Современный мир, который хочет жить, как в кино.

Сначала это не понятно. Смешно. Ты удивляешься таким людям. Избегаешь их. Смеешься над их мечтой жить, как в кино. А потом они выбирают тебе Президентом героя фильма и реально верят в то, что он будет таким, как в кино. Расстреливать. Сажать. Жить в нищете. Быть своим в доску парнем.

Жить, как в кино…