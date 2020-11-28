Вообще люди – очень странные существа.

Относительно недавно – еще живы последние свидетели тех событий – на одной из самых плодородных земель в мире семизначное число людей заморили голодом.

Наибольший искусственный голод в истории. Одно из самых ужасных преступлений в истории не только страны – человечества.

Режим, который это сделал, сдох. Рядом с нами выстраивают его странную копию, гулаг-диснейленд.

Прошло тридцать лет. Отдельные двуногие особи до сих пор вспоминают, какой при том режиме вкусный был пломбир и каким незабываемым – черствый бублик. И облизываются на копию неподалеку, потому что в общих очертаниях та копирует от того бублика дырку.

Семизначное число погибших.

Вкусный бублик.

"Не все было плохо!"

Да, не все. Все, что при нем было хорошо, не стоит и сотой доли тех смертей. Все ваши путевки в Артек и пионерские галстуки, первые эрекции и хрущобы на шару, кобзонов и левитанов, любой человек, в котором осталось бы хотя бы что-то человеческое, радостно бросил бы в топку, если бы это помогло спасти хотя бы десяток детей, умиравших от голода в родительском доме.

"Оставьте нам наши воспоминания".

Нет, говорящие растения. Мы растопчем в пыль ваши воспоминания, ваших ленинов, ваши серпасто-молоткастые мозаики, ваших жуковых и ватутиных, ваш марксизм-онанизм и ваши попытки публичной ностальгии. А если попробуете помешать, то растопчем и вас.

Поскольку за семизначное количество погибших до сих пор никто не наказан.

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