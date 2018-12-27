''Можно посадить даже мужа'': как будут работать новые правила секса в Украине

Адвокаты в растерянности – 11 января в действие вступают новые правки к Уголовному кодексу Украины относительно изнасилования и сексуального насилия. За решетку на 5-7 лет можно угодить, если даже кто-то из супругов не дал согласия на секс. А вот в какой форме должно быть согласие – никто объяснить не может.

Защитники уверяют – новый закон лишь усложнит жизнь потерпевшим, а шантажистам развяжет руки. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Согласие придется доказывать

Нардепы поддержали законопроект, который расширяет понятия "изнасилование" и "сексуальное насилие". Теперь даже супруги могут пожаловаться друг на друга, если интимные отношения между ними произошли без предварительного согласия одного из супругов. Только вот что можно считать согласием, закон не трактует.

"Я даже не представляю, как на практике все это может выглядеть. Мужчине придется каждый раз спрашивать у жены разрешение или оформить расписку на длительный срок? У нас хватает законов, которые вроде бы интересны и преследуют благие цели, но на практике они мертвые. Думаю, и этот закон на практике работать не будет", – пояснил OBOZREVATEL адвокат Виталий Наум.

Его коллега, адвокат Андрей Вареник считает, что на самом деле поправки могут усложнить жизнь потерпевшим.

"Теперь ведь доказывать свою правоту придется обеим сторонам. Допустим, девушке, которая написала заявление, придется доказать, что она не давала согласия. И ее слова тут не пройдут. То же самое и второй стороне – тоже придется приводить аргументы, что согласие было", – отметил в беседе с нами Вареник.

По словам юриста, ранее многие дела по изнасилованиям закрывались именно потому, что потерпевшая не могла доказать, что все произошло насильно. И сейчас будет такая же ситуация, поэтому ничего кардинально не поменялось.

Помогут шантажистам

Также Андрей Вареник указывает на еще одну деталь поправок. "Теперь изнасилованием считается действие "с проникновением в тело другого человека". Это фактически ставит в рамки мужчин. Ведь у нас существует и женское изнасилование, однако чисто физически со стороны женщины проникновения не может быть", – подчеркнул адвокат.

По мнению адвоката Ростислава Кравца, поправки сыграют на руку шантажистам. "Шантажистам точно станет легче. Можно угрожать даже супругу, что подашь заявление об изнасиловании. Ведь депутаты прописали, что добровольное согласие на интимные отношения, это результат свободного волеизъявления человека с учетом сопутствующих обстоятельств. Что это значит? Была пьяна, но не сильно?" – говорит Кравец.

Решения могут быть субъективными

Еще один спор вызывает пункт о сексуальном насилии "без проникновения". Проще говоря – сексуальное домогательство. Но никто из опрошенных нами юристов не смог пояснить, что именно можно подвести под этот критерий.

"У органов следствия точно будут проблемы. Доказать все это будет тяжело. Поэтому любое решение будет приниматься в зависимости от обстоятельств, и оцениваться в суде очень субъективно", – уверен Кравец.

Один из следователей Нацполиции на условиях анонимности поделился с OBOZREVATEL своим опытом.

"У нас были дела, когда, к примеру, любовницы, мечтающие женить на себе мужчин, писали заявления об изнасиловании. С новым законом для них будет просто раздолье – заявят, что согласия не давали и все. Еще жаловались сотрудницы на своих боссов, которые пытались их уволить. Но если раньше для доказательства вины босса нужны были какие-то серьезные аргументы, то теперь под формулировку "сексуальное насилие без проникновения" можно будет подвести что угодно. Хлопнул по попе, подмигнул, пригласил в ресторан, обнял на корпоративе... Я не завидую тем следователям, которым попадут эти дела", – говорит полицейский.

В то же время юрист Мария Чередниченко уверена, что новые правки помогут женщинам защититься от унизительных домогательств.

"У нас в стране так принято, что мужчины могут позволить себе многое, особенно если женщина от них зависит. Это касается особенно производственных отношений, когда сотрудница зависит от начальника в материальном плане. Часто женщины жалуются, что им делают непристойные предложения, даже применяют какие-то действия, но пожаловаться она не может, поскольку за приставания у нас нет статьи. Например, у меня была клиентка, к которой приставал директор гостиницы, в которой она работала. Мог поймать в пустом коридоре и поцеловать. Или настаивал на том, чтобы она с ним пошла в номер. А за несогласие лишал премии, унижал. Теперь возможность подать на него заявление у нее появится. Думаю, что будут выработаны какие-то подзаконные акты, которые объяснят более четко, за что нужно наказывать", – пояснила OBOZREVATEL юрист.