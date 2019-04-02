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"За решетку его!" Скандальная Фарион набросилась на Зеленского из-за русского языка

2.6тЧитать материал на украинском

Скандальная экс-нардеп от "Свободы", борец за украинский язык Ирина Фарион разгромила кандидата в президенты Владимира Зеленского за использование русского языка в видеообращении к избирателям.

Фрагмент острой речи бывшего парламентария опубликовал блогер Виталий Барабаненко на своей странице в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ирина Фарион

Ирина Фарион

Скриншот видео

В частности, Фарион возмутило то, что кандидат на должность главы страны не смог обратиться к своему электорату на государственном языке. Она сочла это оскорблением тех, кто защищает целостность Украины на Донбассе.

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"А вы можете перевести, что оно несло? I don't understand, что оно несло. Оно в украинском государстве живет, оно выучило государственный язык?! Его за решетку надо уже сажать сегодня, не допуская во второй тур! Оно насилует язык на глазах у всей страны, оно насилует тех, которые сегодня защищают нас там, на нулевой позиции. Мы благодаря тем солдатам здесь сидим в зале, а оно блюет ко мне языком Путина. И это катастрофа!" — вскипела экс-нардеп.

Кроме того, она пообещала бороться со сторонниками Зеленского до победного конца. "Это означает, что с теми 30% поддержки мы начинаем серьезную войну. И в этой войне мы должны победить, свободные и самодостаточные украинцы!" — гневно подытожила Фарион.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фарион поскандалила с продавщицей интернет-магазина из-за употребления ею русского языка. Более того, в процессе спора бывший парламентарий даже прибегла к нецензурной брани и послала оппонентку.

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Тема
Языковой скандал
Персоны
Ирина ФарионВладимир Зеленский
Место
Украина
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Вишн. Н.
Вишн. Н.
Когда женщину накрывает климакс нужно к врачу, а не на выступления. Иначе это страшное зрелище. Зачем же пугать молодых?
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Украинцы! Трахните же её (в хорошем смысле слова), пусть успокоится...
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Федоров Федор
Федоров Федор
Усыпите уже эту бешеную собаку.)
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