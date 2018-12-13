За поддержку Украины: Филарет наградил экс-замглаву ЦРУ орденом

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет встретился с бывшим заместителем директора ЦРУ Джеком Девайном и наградил его орденом за поддержку независимости Украины и создания поместной Украинской православной церкви.

Во время встречи Девайн выразил искреннее восхищение уровнем поддержки среди украинцев идеи получения Томоса об автокефалии УПЦ, сообщает "Цензор.НЕТ".

Также он отметил выдающуюся роль патриарха Филарета в его почти тридцатилетней исторической борьбе за создание независимой от России Единой поместной Украинской православной церкви и поблагодарил за отстаивание прав христиан перед атеистической советской властью.

Патриарх Филарет в свою очередь поблагодарил Девайна за помощь Украине со стороны США в вопросах поддержки независимости Украины и создания Единой поместной Украинской православной церкви.

Филарет и Девайн "Цензор.НЕТ"

По представлению председателя совета Фонда "Украина — XXI век" Богдана Губского и члена совета Фонда Павла Ярошенко патриарх Филарет наградил Девайна орденом Святого Андрея Первозванного.

Джек Девайн — участник и руководитель тайных операций — переворот в Чили, операция "Циклон", которая привела к военному поражению СССР в Афганской войне 1980-х годов," Иран-контрас ", охота на наркоторговца Пабло Эскобара.

Он руководил латиноамериканским отделом ЦРУ и Центром по борьбе с наркотиками. Возглавлял в разные годы бюро ЦРУ в Европе. Как заместитель директора ЦРУ по оперативной работе Девайн руководил тайными миссиями, в которых по всему миру участвовали тысячи агентов. Также он является членом Совета США по международным отношениям.

Встреча Филарета с Девайном "Цензор.НЕТ"

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря в соборе святой Софии в Киеве состоится Объединительный архиерейский Собор Украинской православной церкви, на котором изберут ее главу. После этого он сможет получить Томос об автокефалии.

В целом, по словам архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия (Зори), на Соборе будут решать три главных вопроса— единство церкви, выбор предстоятеля и устав.