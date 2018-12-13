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За поддержку Украины: Филарет наградил экс-замглаву ЦРУ орденом

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Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет встретился с бывшим заместителем директора ЦРУ Джеком Девайном и наградил его орденом за поддержку независимости Украины и создания поместной Украинской православной церкви.

Во время встречи Девайн выразил искреннее восхищение уровнем поддержки среди украинцев идеи получения Томоса об автокефалии УПЦ, сообщает "Цензор.НЕТ".

Также он отметил выдающуюся роль патриарха Филарета в его почти тридцатилетней исторической борьбе за создание независимой от России Единой поместной Украинской православной церкви и поблагодарил за отстаивание прав христиан перед атеистической советской властью.

Патриарх Филарет в свою очередь поблагодарил Девайна за помощь Украине со стороны США в вопросах поддержки независимости Украины и создания Единой поместной Украинской православной церкви.

Филарет и Девайн

Филарет и Девайн

"Цензор.НЕТ"

Новости
Объединительный Собор: началось важнейшее заседание УПЦ КП

По представлению председателя совета Фонда "Украина — XXI век" Богдана Губского и члена совета Фонда Павла Ярошенко патриарх Филарет наградил Девайна орденом Святого Андрея Первозванного.

Джек Девайн — участник и руководитель тайных операций — переворот в Чили, операция "Циклон", которая привела к военному поражению СССР в Афганской войне 1980-х годов," Иран-контрас ", охота на наркоторговца Пабло Эскобара.

Он руководил латиноамериканским отделом ЦРУ и Центром по борьбе с наркотиками. Возглавлял в разные годы бюро ЦРУ в Европе. Как заместитель директора ЦРУ по оперативной работе Девайн руководил тайными миссиями, в которых по всему миру участвовали тысячи агентов. Также он является членом Совета США по международным отношениям.

Встреча Филарета с Девайном

Встреча Филарета с Девайном

"Цензор.НЕТ"

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря в соборе святой Софии в Киеве состоится Объединительный архиерейский Собор Украинской православной церкви, на котором изберут ее главу. После этого он сможет получить Томос об автокефалии.

В целом, по словам архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия (Зори), на Соборе будут решать три главных вопросаединство церкви, выбор предстоятеля и устав.

Персона
Патриарх Филарет
Место
Украина
Теги
УПЦ КПЦРУ
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Очень даже современненько - раньше агентов награждали, а теперь агент награждает своего пмндосского куратора!
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bender bender
bender bender
Що там вони,зовсім й@бнулись..?
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Вот так... Вот тебе и не вмешательство в дела чужой страны... И главное, хохелы еще и ордена за это дают!!!
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Ильчук Андрей, где и что вы сами решаете? Вам даже газ втридорого втихивают.... Лошары
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Чечеткин Иван, кто нам чужой мы сами иешаем, нах иди, свинособака
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