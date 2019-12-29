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29 декабря • обновлено в 10:26
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Самолет уже вылетел: появились первые детали обмена пленными

3.5т
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Из аэропорта "Борисполь" вылетел военный борт, который, вероятно предназначен для транспортировки пленных с КПВВ "Майорск".

Об этом сообщила в Telegram-канале журналистка Соня Кошкина.

"Только что специальный военный борт вылетел из "Борисполя". Буквально пару минут назад", – написала она в 9:11.

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Самолет уже вылетел: появились первые детали обмена пленными

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря запланирован большой обмен пленными между Украиной и "Л/ДНР".

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Обмен пленными
Тег
аэропорт Борисполь
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Путин разорил россию и обокрал ее! Россия Банкрот!-эксперты
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Кожедуб ruslan, это ты "эксперты"?
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украина ждет от президента Байдена секторальных санкций против россии. агенту трампу конец
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Кожедуб ruslan, Украина сжимает очко, вновь не угадав президента...А Байден просто с сыном обнесут Неньку, если что..уж лучше Трамп просто жеско трахнет...
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