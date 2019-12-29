Самолет уже вылетел: появились первые детали обмена пленными

Из аэропорта "Борисполь" вылетел военный борт, который, вероятно предназначен для транспортировки пленных с КПВВ "Майорск".

Об этом сообщила в Telegram-канале журналистка Соня Кошкина.

"Только что специальный военный борт вылетел из "Борисполя". Буквально пару минут назад", – написала она в 9:11.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря запланирован большой обмен пленными между Украиной и "Л/ДНР".

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