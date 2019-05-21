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"За памятником Ленина скрывается Путин": Вятрович предупредил об угрозе отмены декоммунизации

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Закон о декоммунизации в Украине уже отменить невозможно, потому что он стал детищем Майдана.

Об этом в Facebook сообщил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович, отметив, что данный факт состоялся как важно историческое событие.

"Невозможно вернуть на пьедесталы более двух с половиной тысяч коммунистических идолов, вернуть их имена более 50 тысячам улиц, около тысячи населенным пунктам. Невозможно заново спрятать добытую из архивов КГБ правду о преступлениях коммунистов. Лишить статуса борцов за независимость, тех кто посвятил свою жизнь борьбе за свободу. Декоммунизацию невозможно отменить, потому что она началась до принятия законов в 2015 году – ее родил Майдан. Декоммунизацию невозможно отменить, потому что осуществлял ее не институт национальной памяти, а украинский народ", – пояснил историк.

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Вятрович отметил, что у Конституционного суда нет "никаких оснований назвать закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов неконституционным".

"Но в ситуации неуверенности после смены власти попытки откатить назад конкретные решения в рамках декоммунизации будут. Мы должны решительно останавливать их. Потому декоммунизация – это не только о нашем прошлом. Это о настоящем и будущем. Это не только гуманитарная политика, но и вопрос безопасности для Украины. Декоммунизация равно деоккупация, поэтому она должна быть продолжена на территории, где пока господствует российские власти. Потому что за каждым памятником Ленина скрывается Путин", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая в Киеве под зданием Конституционного суда проходит митинг против отмены закона о декоммунизации. В протестной акции принимает участие около полусотни представителей партии "Свобода", "Правого сектора" и инициативы "Защити Украину".

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Персона
Владимир Вятрович
Место
Украина
Тег
Декомунизация
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CARGO 100
CARGO 100
"За памятником Ленина скрывается Путин": Вятрович предупредил, а обернуться боится - вдруг Путин за спиной ...
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CARGO 100
CARGO 100
Антимайдан похоронит бендеровцев, оставив им исключительно Галицию ... Демайданизация на пороге.
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Перепил Недо
Перепил Недо
О как записные московитские фашисты возбудились, обидно, понимаешь за близнецов братьев-германский-- нацизм и московский большевизм, а всего то назвали швайне хундов песиголовцами.
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