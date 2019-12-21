Руководство учреждений и организаций на оккупированных территориях продолжает давление на подчиненный персонал с целью принуждения работников к оформлению "республиканского" и российского паспортов.

В частности, под УГРОЗОЙ УВОЛЬНЕНИЯ российское гражданство заставляют приобретать работников "администрации г. Краснодон", рабочих шахт объединения "Краснодонуголь" и Луганского завода трубопроводной арматуры "Маршал".

Представители органов оккупационной администрации периодически обзванивают пенсионеров и настоятельно рекомендуют им оформить как минимум "республиканский паспорт". При этом, мягко намекая на то, что они могут попросту лишиться своих пенсий, если не сделают этого…

В течение текущей недели во время очередного совещания "глава администрации г. Брянка" М. Моргунов заявил:

— Необходимо ускорить процесс документирования подчиненного персонала российскими паспортами чтобы успеть в сроки присоединиться к Ростовской области.

При этом, по разговорам среди местных жителей г. Брянка, а также по обсуждениям в социальных сетях распространяется информация о завозе в территориальное подразделение "МРЭО МВД ДНР" номерных знаков российского образца, предварительно с индексом Ростовской области.

Да уж, быстро работают ребятки, ничего не скажешь…причем сразу по всем направлениям…интересно, кто же так за ниточки дергает?

Так же, за декабрь этого года, в "министерстве доходов и сборов ДНР" 29 работников получили российское гражданство и 21 сотрудник подал заявление и перечень документов на получение паспорта РФ, а 13 человек получили "паспорт ДНР" и 6 подали заявления на его получение. А вот 3 человека, которые не успели выполнить указания своего начальства, были лишены премий на "День Св. Николая", как-то так…

Кто еще будет заявлять о том, что "никакой принудительной паспортизации на территории оккупированных областей — нет"?

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