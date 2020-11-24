За неделю в больницы Мариуполя ММК имени Ильича передал около 12 тысяч кубометров кислорода

В условиях стремительно распространения COVID-19 и увеличения нагрузки на украинские больницы, Группа Метинвест подключилась к жизненно важному для госпитализированных с коронавирусной инфекцией жителей Мариуполя. Расположенный в городе ММК имени Ильича взялся обеспечивать городские больницы кислородом – системно, бесплатно и в срочном порядке. О деталях помощи OBOZREVATEL узнал у представителей Группы Метинвест.

Как нам стало известно, ММК имени Ильича взялись за проведение кислородопроводов в городских больницах. На сегодня подключено 345 кислородных точек. Только за последнюю неделю, с 16 по 22 ноября, ММК имени Ильича передал в больницы Мариуполя 11,7 тысяч кубометров кислорода в баллонах емкостью по 6 кубометров.

За последнюю неделю металлурги безоплатно передали мариупольским больницам 11,7 тысяч кубометров кислорода Фото предоставлено ММК им. Ильича

В частности, городская больница №9 получила 939 баллонов кислорода, больница №1 – 182 баллона, больница №4 – 423 баллона, больница скорой помощи – 315 баллонов.

На предприятии уверяют: помогать медикам спасать жизни мариупольцев продолжат несмотря ни на что.

"Сейчас жизни пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией, зависят не только от усилий медработников, но и от наличия кислорода. Поэтому мы продолжим обеспечивать медучреждения Мариуполя жизненно важным кислородом до полного окончания пандемии", – пообещал генеральный директор меткомбината имени Ильича Группы Метинвест Тарас Шевченко.

Общий объем переданного предприятием кислорода достигает 50 тысяч кубометров Фото предоставлено ММК им. Ильича

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что помогать городским больницам Мариуполя металлурги взялись еще с начала ноября. За неполный месяц в медучреждения города ММК имени Ильича поставил почти 49 тысяч кубометров кислорода. Общая стоимость этой крайне необходимой для спасения жизней благотворительной помощи достигает 2,7 млн грн.