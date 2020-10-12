За неделю продано более 1000 экземпляров книги Ольги Гуцал "Если прыгнули, то гребите"
За неделю после старта продано больше 1000 экземпляров книги предпринимательницы Ольги Гуцал "Если прыгнули, то гребите".
Это редкий случай для отечественных книг, особенно для бизнес-литературы.
Книгу охотно цитируют в медиа и соцсетях, о ней уже успели поговорить на нескольких деловых конференциях, читатели на онлайн-встречах с автором благодарят Гуцал за простоту изложения, откровенность и важные советы тем, кто взялся развивать свое дело.
На обложке книги автор обещает рассказать "как родить и вырастить бизнес, который понравится вашим внукам". В одном из недавних интервью Ольга Гуцал поясняет свой замысел: "Я из инженерной семьи, родители приучили меня раскладывать все "по полочкам", видеть общую структуру. Мои 30 лет в бизнесе помогли увидеть, как зарождаются, встают на ноги и развиваются наши бизнес-проекты. Я описываю, что происходят на каждом из этапов роста бизнеса, какие вызовы и ошибки нас ждут, какие решения нужно будет принять, какие правила установить или поменять, чтобы двигаться дальше".
Вот некоторые отзывы первых читателей.
Владимир Поперешнюк, совладелец Новой почты: "Книга произвела сильное эмоциональное впечатление и не отпускает до сих пор. Оля оригинально, смело и провокативно описывает жизненный путь бизнеса – от влюбленности, зачатия и до самой смерти… Я согласен почти со всем, что описала Ольга и если бы писал собственную книгу, то сказал бы то же самое, только своими словами. Советую всем прочитать новую качественную украинскую бизнес-книгу".
София Опацкая, проректор Украинского католического университета: "Книгу прочитала за выходные, на одном дыхании, выписала для себя: "Когда мы отправляемся предпринимательским путем, то гордимся, что теперь свободны, и делаем то, что хотим. Но на самом деле, открывая собственное дело, мы становимся еще менее свободными, чем любой человек, работающий по найму. Бизнес - это наша жизнь и мы не можем прожить его с перерывами на отдых".
Владислав Чечеткин, совладелец "Розетки": "Читалось легко. Неожиданно для себя нашел важные мысли в главе о зрелости бизнеса. Буду думать".
Валерий Пекар, предприниматель, лектор КМБШ: "Книга Ольги Гуцал заполняет невероятно важную нишу, ведь в нашей стране - стране предпринимателей первого поколения - потребность в мудром и взвешенном изложении личных уроков бизнеса просто чрезвычайна... Язык книги очень простой. Это не MBA, это жизнь".
Книга издана на украинском и русском языках. Она получила специальную награду Львовского бук-форума от директора Украинского института книги и основательницы Форума издателей Олександры Кужель. Заказы на издание принимает мини-сайт книги olgagutsal.com и интернет-магазин kniga.biz.ua
Ольга Гуцал – руководит компанией "Камион Оил", продающей немецкие моторные масла и технологические жидкости. Она создатель интернет-платформы для онлайн-чекина Autobooking.com и сети ювелирных салонов "Абрикос".