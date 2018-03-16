Относительно готовности к вступлению в НАТО

На днях спецпредставитель США К.Волкер в одном из комментариев отметил, что Украина и Грузия пока не готовы к вступлению в НАТО. Данную реплику запоребриковые пропагандисты и их местные подельники вырвали из контекста и начали разносить в духе "Запад отказал Украине".

Это грубая манипуляция, потому что никто из военно-политического руководства нашей страны не заявлял, что Украина готова к вступлению в Альянс.

Да, это обозначено в качестве цели и приоритета. Да, у нас есть прогресс. Это дало все основания Президенту Украины ставить перед Брюсселем вопрос, что пора бы серьезно рассмотреть возможность предоставления Украине ПДЧ. Т.е., речь идет о подготовке.

В данном контексте хочу обратить внимание на такой момент. Как я отмечал в недавнем посте, одним из критериев готовности Украины к вступлению в Альянс будут настроения в обществе. Различные соцопросы показывают, что сейчас идею интеграции с НАТО поддерживает порядка 40% украинцев с тенденцией роста сторонников.

Для иллюстрации приведу результаты опроса в интересах NDI, проведенного в ноябре-декабре 2017 г (https://www.ndi.org/sites/default/files/December%202017%20Polling%20Results%20%28Ukrainian%29.pdf). Он достаточно показателен. В целом по Украине уровень поддержки вступления в НАТО до 2020 г. составляет 40%, но в разрезе макрорегионов есть существенные отличия.

40% - это достаточно много. Уверен, что если в ближайшее время провести референдум о вступлении в НАТО, то при надлежащей информационной кампании даже сейчас можно получить большинство.

Однако, на мой взгляд, подобный референдум имеет смысл проводить не для того, чтобы одна часть страны "победила" другую. Это лишь спровоцирует дополнительный раскол в обществе. Необходимо сделать так, чтобы курс в НАТО объединил Украину. И данные социологии подсказывают, что нужно делать.

Как мы видим по результатам этого опроса (другие дают примерно такую же картину), на Западе Украины идею вступления в Альянс уже поддерживает большинство граждан. Причем, согласно материалов, имеющихся в распоряжении группы ИС, эта поддержка в большей мере идеологическая, по линии "за НАТО – против России".

Что касается Юга и Востока, то здесь есть существенные отличия. Часть противников Альянса зеркально идеологически не приемлет "натовскую военщину". И этих людей, особенно – старшего возраста, вряд ли переубедить. Но у значительной части совсем другая мотивация.

Эти люди верят в миф, что интеграция в НАТО моментально приведет к коллапсу всей промышленности, которая ещё жива, в частности – всего ОПК. Т.е., для них НАТО не враг, а скорее опасный конкурент. Именно с данной категорией надо работать. И для этого есть как минимум два "железных" аргумента, связанных между собой.

Первый. НАТО – это самые передовые экономики, лучшие технологии и растущий рынок. В ближайшие годы расходы стран Альянса на оборону будут увеличиваться. Буквально вчера это подтвердил в отчете за 2017 г. генсек НАТО Йенс Столтенберг. И Украина может только выиграть от кооперации. Да, это рынок с очень высокой конкуренцией. Но за него стоит бороться. Потому что нашей стране есть, что предложить. Плюс натовские стандарты активно внедряют на других перспективных для Украины рынках – в странах Персидского Залива, даже в Африке.

Главным конкурентом сейчас является как раз Россия, поскольку и наш, и тамошний ОПК питается в основном за счет эксплуатации советских и постсоветских наработок.

Второй. Курс в НАТО – это путь модернизации и реформ. Без модернизации наша промышленность точно не имеет никаких шансов. Она умрёт без всякого НАТО. По сути, устанавливая планку НАТО, мы даём шанс выжить и обрести конкурентоспособность, сохранить рабочие места и создать новые.

К примеру, отсутствие модернизации уже приводит к тому, что броневую сталь для потребностей украинской оборонки проще и дешевле покупать за рубежом. Это при наличии всего металлургического цикла в стране! Если этого не изменить, нам не хватит никаких денег. Плюс это делает нас зависимыми там, где зависимости быть не должно.

Но если проанализировать мониторинги по теме НАТО, то подобная дискуссия практически отсутствует в медиа, особенно – в целевых регионах. Зато там предостаточно российских мыслевирусов.

Смена публичных акцентов на Юге и Востоке даст возможность вести обсуждение не в контексте "кого мы больше любим – НАТО или Россию?", а в контексте "какие решения власти нужны, чтобы наш оборонный сектор отвечал наилучшим стандартам?".

Когда начинаешь говорить с людьми в Харькове или Одессе в таком ракурсе, их отношение меняется. Они понимают, что отсталость – гораздо более опасный враг, чем иллюзорный натовский агрессор, которого навязывает российская пропаганда.