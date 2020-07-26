За месяц на пляжах Украины погибли десятки людей: тревожная статистика
В Украине только с начала июля на воде погибли более 180 человек. При чем больше 70 из них – дети.
Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. По данным спасателей, большинство смертельных случаев происходит из-за собственной неосторожности граждан.
"По состоянию на 26 июля на водных объектах Украины с начала месяца погибло более 180 человек, из них более 70 детей. Отправляясь к водоемам, будьте крайне осторожными и ответственными", – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что количество трагических случаев на водоемах традиционно значительно возрастает в летний период.
"В поисках защиты от палящего солнца, люди выбирают для отдыха преимущественно места у воды. Спасатели не устают предупреждать о том, что безопасными являются только проверенные пляжи и водоемы, в которых обследовано дно и есть спасательный пост. Однако зачастую главным фактором выбора места для купания является вовсе не уровень безопасности, а близость к дому. Именно на таких прудах, копанках и озерах ежегодно погибают сотни украинцев", – констатируют в ГСЧС.
Там напомнили правила купания, соблюдение которых поможет избежать неприятностей на воде:
нельзя купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;
нельзя вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены;
нельзя прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого;
нельзя купаться в одиночку;
нельзя использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие орудия, не предусмотренные для плавания;
нельзя употреблять спиртные напитки до и во время купания;
запрещается купание детей без сопровождения взрослых.
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