За месяц на пляжах Украины погибли десятки людей: тревожная статистика

В Украине только с начала июля на воде погибли более 180 человек. При чем больше 70 из них – дети.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. По данным спасателей, большинство смертельных случаев происходит из-за собственной неосторожности граждан.

"По состоянию на 26 июля на водных объектах Украины с начала месяца погибло более 180 человек, из них более 70 детей. Отправляясь в водоемы, будьте крайне осторожными и ответственными", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что количество трагических случаев на водоемах традиционно значительно возрастает в летний период.

"В поисках защиты от палящего солнца, люди выбирают для отдыха преимущественно места у воды. Спасатели не устают предупреждать о том, что безопасными являются только проверенные пляжи и водоемы, в которых обследовано дно и есть спасательный пост. Однако, зачастую главным фактором выбора места для купания является вовсе не уровень безопасности, а близость к дому. Именно на таких прудах, копанках и озерах ежегодно погибают сотни украинцев", – констатируют в ГСЧС.

Там напомнили правила купания, соблюдение которых поможет избежать неприятностей на воде:

нельзя купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;

нельзя вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены;

нельзя прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого;

нельзя купаться в одиночку;

нельзя использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие орудия, не предусмотренные для плавания;

нельзя употреблять спиртные напитки до и во время купания;

запрещается купание детей без сопровождения взрослых.

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