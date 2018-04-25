"За Луганск – отдельное место в аду": блогер из Донецка в шоке от визита в "ЛНР"

Популярный блогер Фашик Донецкий посетил временно оккупированный Луганск и рассказал, чем там отличается жизнь от соседней "столицы ДНР".

Своими впечатлениями он поделился в блоге на "Обозревателе".

По его наблюдениям, первое бросается в глаза – так называемые казачки:

"Кизяков народ не любит. Даже луганская вата считает их тупорылым быдлом в папахах. Понты с нагайками, саблями у жителей Луганска вызывают ухмылку, ведь вата считает их ряженными придурками и живодерами в плане пыток над людьми. В лицо этого никто не скажет конечно, но лично я заметил отвращение к кизякам".

Блогер пишет, что если сравнивать с Донецком, то Луганск сейчас - это город-призрак.

"Да, до войны Луганск был типа младшего брата Донецка, но то, что творится сейчас там - это Припять в Припяти. Жизнь в Луганске как бы замерла, после 8 вечера встретить на улице человека - редкость, даже в центре города. Магазины в абсолютном большинстве своем работают до 5-6 вечера. Исключение - наливайки, которые расположены в частных секторах города вблизи домов. После 19-00 уехать маршруткой домой почти нереально. Су*а, даже в Донецке до 8 вечера есть шанс уехать маршруткой", - рассказал он.

По словам Фашика, в городе много пьяного быдла в камуфляже, вместо патрульных - военная автоинспекция:

"Много кадровых русских. Тех, которых нет. Против местных русье отличается выправкой, а также внешним видом и говором. Если сравнивать местных и кадровых, то местные выглядят, как бомжи".

Блогер утверждает, что "русские большие офицеры недавно свалили из Луганска в спешке с семьями, известно точно про 12-15 случаев эвакуации".

"Честно, я думал, в Донецке быдло в камуфляже. Неа, тут Луганск уделал Донецк по полной. Такого бычья в военной форме я не видел с 14 года. Уровень сюрреализма на улицах города зашкаливает, я все время ловил себя на мысли, что так не бывает, ну не могут быть типа воины такими убогими. Могут. И у них это получается отлично", - сказано в блоге.

Фашик Донецкий описал свои ощущения от пребывания в Луганске:

"Жизнь вымирает в Луганске часов в 8 вечера. В центре города гуляющую парочку увидеть в это время = встретить русского, который скажет правильно слово "паляниця" в Москве. Ну то есть почти нереально. Такое ощущение, что ты попал в заброшенный город, в котором народ тупо боится выходить в это время на улицы, ибо вампиры могут покусать. Если сравнивать Донецк и Луганск сейчас,то город Д - это как Токио по сравнению с Пензой. Но есть и общая черта у цивильных: в выходные на рынок бегом, а в рабочие дни нужно быстро добраться домой с работы и желательно очень".

Блогер описал и постоянные проблемы со связью в городе, и настроения местных жителей:

"Мое личное мнение - абсолютная усталость и моральное опустошение. Нервы у людей ни к черту, атмосфера тотального страха и стукачества не добавляют здоровья никому. Все те, кто умеют думать, прекрасно поняли - РФ они не нужны, Россия их бросила. Местные цивильные ждут большой войны. Они прекрасно понимают, что РФ не уйдет мирно с Донбасса, а Украина не отступит. Вопрос только в том, когда начнутся боевые действия и когда Украина раздолбает орков. То, что РФ не вступится за "ЛНР" понимают все, кроме рожденных на чертовом колесе".

"Мораль: я думал, что Донецк угробили. Но за то, что сотворили русские с Луганском, им вне очереди положено отдельное место в адском аду…. Су*а, так угробить город - это нужно в Саратове родиться наверное, ибо штрихи русского художника Ивансента Бухого ну аж очень видны, если смотреть на картину Луганска в целом", - резюмировал Фашик Донецкий.

Как сообщал "Обозреватель", "ЛНР" предрекли крах через пару лет.