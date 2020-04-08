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8 апреля • обновлено в 21:48
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За лекарства платила сама, а тест опоздал: OBOZREVATEL узнал историю умершей от коронавируса военной

27.6т
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Военнослужащей, которая на днях скончалась от коронавируса на Ивано-Франковщине, врачи вовремя не провели тест, а лекарства для нее оплачивала семья и помогали коллеги.

У женщины остались двое детей и престарелая мать, которой нужен уход. OBOZREVATEL удалось выяснить имя умершей и подробности этой истории. Заразиться женщина могла от односельчан, которые вернулись с заработков, так как в этом регионе большинство ездит зарабатывать деньги в Европу.

За лекарства платила сама, а тест опоздал: история умершей от коронавируса военной

Коллаж

Лекарства искали и оплачивали сами

43-летняя Ирина Гончарова работала в воинской части в смт Делятин на Ивано-Франковщине. Она обслуживала котельную военного городка.

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Как нам рассказал Олег Леонидович, начальник котельной, еще 21 марта Ирина почувствовала себя плохо. "Она сообщила, как положено, о своем самочувствии, а 23 уже ушла на больничный, была под наблюдением семейного врача. И только 26 марта ее отправили в Надвирнянскую центральную больницу, там она оказалась в реанимации", – рассказал руководитель.

Воинская часть в смт Делятин

Воинская часть в смт Делятин

Вікна

По его словам, все лекарства Ирина и ее муж, тоже военный, Валерий Гончаров оплачивали сами. "Когда мы узнали об этом, тоже подключились с помощью. Однако лекарства приходилось искать по всей области, их просто не было", – рассказал Олег Леонидович.

Несмотря на то, что Ирина поступила в больницу еще 26 марта, тест на коронавирус ей провели незадолго до смерти. "Рано утром 6 апреля она умерла, а только в 10 утра пришли результаты, которые подтвердили коронавирус", – возмущенно поведал руководитель.

Не успевают делать тесты

Ирина с двумя детьми (1999 и 2003 г.р.), супругом и 80-летней мамой жила в квартире в военном городке. Она работала и ухаживала за престарелой мамой, у которой проблемы со слухом. Муж служит в другом гарнизоне и домой приезжал раз в месяц.

Воинская часть в Делятин

Воинская часть в Делятин

Галка

Сейчас вся семья находится под наблюдением врачей. Им каждый день измеряют температуру и следят, не появились ли еще симптомы. Пока у них все нормально.

Заместитель директора Департамента здравоохранения Ивано-Франковской областной администрации Владимир Чемный считает, что, возможно, результаты теста опоздали из-за занятости лаборатории.

"У нас на сегодня очередь на анализ в лаборатории 280 человек. А в день лаборатория может провести только 30-40 тестов. Возможно, материал у нее взяли вовремя, но сами результаты пришли поздно", – объяснил Чемный.

Коронавирус

Коронавирус

Чиновник заверил, что в любом случае Ирину должны были лечить, как лечат людей с подозрением на коронавирус.

Относительно оплаты лекарств пациенткой Чемный затруднился ответить.

"По нашим данным все реанимации больниц, где лечат от коронавируса, обеспечены лекарствами, которые входят в пакет лечения", – сказал замдиректора Департамент здравоохранения области.

Именно в Надворнянском районе сейчас больше всего инфицированных COVID-19. Это горный район, где большая часть жителей ездит на заработки в Европу. "Сейчас они стали возвращаться и заражают односельчан", – говорит Чемный.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Место
Украина
Теги
вирус инфекция военные
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Комментарии
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К. Алла
К. Алла
"Семейный врач" это кто такой? Терапевт?
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
все что нужно знать о том,как госсударство заботится о своих гражданах,вот и весь тоталитаризм,если что..
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Марина, а проверить фотку слабО? я с первого взгляда узнал центр и городскую ратушу в Коломые- никакой это не Делятин. Я не раз был в обоих этих городе и посёлке.
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