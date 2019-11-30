За "йолку" и Януковича: как расправились со студентами на Майдане 7 лет назад

Ровно семь лет назад, в ночь на 30 ноября 2013 года, в Киеве жестоко разогнали студентов на Майдане под предлогом установки новогодней елки.

Подразделения "Беркута" жестоко избивали молодежь, мирно сидевшую на площади. OBOZREVATEL предлагает читателям вспомнить в годовщину кровавой расправы, как это было.

Разгон студентов 30 ноября 2013 года

На Майдан тогда пришло всего около 400 протестующих. Разгонять украинцев послали почти в пять раз больше бойцов "Беркута", вооруженных дубинками. Уже утром страну потрясли жуткие кадры кровавого разгона, в ходе которого людей жестоко избивали, таскали по земле за волосы, паковали в автозаки. Десятки пострадавших тогда оказались в больнице. Это повлияло на дальнейшую судьбу государства.

Боец "Беркута" тащит студентку за шарф Аргументы

Годовщина разгона студентов на Майдане

"Кровавая елка" – с чего все началось

Всего за девять дней до жестокого разгона студентов, 21 ноября, тогдашний президент Виктор Янукович отказался подписать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Это вызвало осуждение со стороны украинцев, которые к тому моменту были уже "на пределе". В течение нескольких дней правительство практически официально подтвердило, что соглашение было заморожено.

В результате 24 ноября украинцы провели народное вече на Европейской площади и Майдане. Вечером в тот же день "Беркут" провел первый штурм Евромайдана.

Уже 26 ноября самая активная часть населения – студенты – устроила забастовку. Молодежь вышла на улицу с призывом присоединяться к протесту.

Разгон студентов в ночь на 30 ноября

Спецоперация по разгону Майдана началась в 4:00. "Беркутовцы" под предлогом работы коммунальных служб "вежливо" просили студентов разойтись по домам, заглушив за час до этого мобильную связь.

Разгон студентов на Майдане Ipress.ua

В итоге вооруженные бойцы избивали всех подряд, в том числе и девушек. Многие пытались скрыться от дубинок "людей Януковича", но их преследовали по Крещатику и прилегающим улицам вплоть до Михайловского собора.

Жесткий разгон студентов 30 ноября Doroginka

Целью операции была "расчистка" главной площади Украины для возведения новогодней елки и заливки катка. Никто не ожидал такой жестокости со стороны "Беркута". Это послужило началом Революции Достоинства.

Кровавый разгон студентов остался безнаказанным

После кровавых событий в ночь на 30 ноября никто из "Беркута" не был наказан. А тогдашний заместитель руководителя киевского подразделения Андрей Дедюк и вовсе пошел на повышение.

Более того, бывшего командира харьковского "Беркута" Виктора Шаповалова позже отпустили под ночной домашний арест.

Виктор Шаповалов в суде 5 канал

Его арестовали в 2015 году, дело в суд передали в январе следующего года. Шаповалов частично признал свою вину, попросил прощения и сдал несколько коллег. Он рассказал, что видел, как избивали дубинками людей в Крепостном переулке.

Выходом под домашний арест Шаповалов обязан так называемому закону Савченко, где пребывание в СИЗО засчитывается день за два.

Как сообщал OBOZREVATEL, расследование расстрелов Небесной Сотни во время Революции Достоинства было остановлено. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка счел дело об организованной преступной группировке экс-президента Виктора Януковича выдумкой его предшественника Юрия Луценко.

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