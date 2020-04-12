За границей от коронавируса умерли уже шесть граждан Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел в вечерней сводке в воскресенье, 12 апреля. При этом страны, в которых скончались украинцы, не уточняются.

Всего от COVID-19 в других государствах лечится 171 украинец. 121 из них – в Италии. Есть украинские пациенты в Греции (22), Испании (5), Германии (4), Австрии (3) и в других странах.

При этом уже 24 украинцы вылечились, из которых пятеро – в Польше.

За границей от коронавируса умерли шесть украинцев. Иллюстрация Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на утро 12 апреля в Украине COVID-19 заболели более 2,7 тысячи человек, из которых 83 скончались и 89 уже вылечились.

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