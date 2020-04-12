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13 апреля • обновлено в 01:55
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За границей от коронавируса умерли шесть украинцев

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За границей от коронавируса умерли уже шесть граждан Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел в вечерней сводке в воскресенье, 12 апреля. При этом страны, в которых скончались украинцы, не уточняются.

Всего от COVID-19 в других государствах лечится 171 украинец. 121 из них – в Италии. Есть украинские пациенты в Греции (22), Испании (5), Германии (4), Австрии (3) и в других странах.

При этом уже 24 украинцы вылечились, из которых пятеро – в Польше.

За границей от коронавируса умерли шесть украинцев

За границей от коронавируса умерли шесть украинцев. Иллюстрация

За границей от коронавируса умерли шесть украинцев. Иллюстрация

Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на утро 12 апреля в Украине COVID-19 заболели более 2,7 тысячи человек, из которых 83 скончались и 89 уже вылечились.

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Автор
Кирилл Лютый
Тег
Министерство иностранных дел Украины
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