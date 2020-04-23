За две недели ни одного теста: украинцы покинули обсервацию под Киевом

Украинцы, которые 10 апреля прилетели из ОАЭ и были размещены на обязательную обсервацию в санатории "Украина" в Ворзеле Киевской области, не прошли тесты на коронавирус.

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При этом всем им позволили покинуть санаторий, что они с радостью и сделали 23 апреля, сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Они танцуют и радуются свободе… Никто не делал тесты на COVID-19, хотя говорят, что предлагали их провести", – говорится в посте.

Украинцы с рейса Абу-Даби покинули обсервацию в Ворзеле Telegram-канал PavlovskyNEWS

Как известно, ранее украинцы с рейса Абу-Даби, помещенные на вынужденную обсервацию в Ворзеле, жаловались на плохие условия для жизни в санатории "Украина". Однако сейчас утверждают, что неприятности там были только в начале, потом же администрация включила отопление и шла на встречу людям в обсервации.

Украинцы с рейса Абу-Даби покинули обсервацию в Ворзеле Telegram-канал PavlovskyNEWS

"Некоторые возмущаются тем, что обсервация в Украине выборочная – одним приходиться две неделе жить вдали от дома, а другим можно сразу отправиться на домашнюю изоляцию", – говорится в сообщении.

Украинцы с рейса Абу-Даби покинули обсервацию в Ворзеле Telegram-канал PavlovskyNEWS

Также отмечается, что многие из них не платили за еду, которую привозили им из Киева. Тогда как за жилье пришлось "раскошелиться" по 110 долларов. Причем оплату принимали в иностранной валюте.

Украинцы с рейса Абу-Даби покинули обсервацию в Ворзеле Telegram-канал PavlovskyNEWS

Как сообщал OBOZREVATEL:

Эвакуированные из ОАЭ украинцы прилетели в аэропорт "Борисполь" 10 апреля. Всего на обсервацию в Ворзеле поместили 113 человек.

Одна из обсервированных украинок записала видео, в котором пожаловалась, что в санатории очень холодно. Как утверждает она, передавать любые продукты или вещи извне было запрещено.

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