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23 апреля • обновлено в 12:02
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За две недели ни одного теста: украинцы покинули обсервацию под Киевом

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Украинцы, которые 10 апреля прилетели из ОАЭ и были размещены на обязательную обсервацию в санатории "Украина" в Ворзеле Киевской области, не прошли тесты на коронавирус.

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При этом всем им позволили покинуть санаторий, что они с радостью и сделали 23 апреля, сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Они танцуют и радуются свободе… Никто не делал тесты на COVID-19, хотя говорят, что предлагали их провести", – говорится в посте.

Украинцы с рейса Абу-Даби покинули обсервацию в Ворзеле

Украинцы с рейса Абу-Даби покинули обсервацию в Ворзеле

Telegram-канал PavlovskyNEWS

Как известно, ранее украинцы с рейса Абу-Даби, помещенные на вынужденную обсервацию в Ворзеле, жаловались на плохие условия для жизни в санатории "Украина". Однако сейчас утверждают, что неприятности там были только в начале, потом же администрация включила отопление и шла на встречу людям в обсервации.

Украинцы с рейса Абу-Даби покинули обсервацию в Ворзеле

Украинцы с рейса Абу-Даби покинули обсервацию в Ворзеле

Telegram-канал PavlovskyNEWS

"Некоторые возмущаются тем, что обсервация в Украине выборочная – одним приходиться две неделе жить вдали от дома, а другим можно сразу отправиться на домашнюю изоляцию", – говорится в сообщении.

Украинцы с рейса Абу-Даби покинули обсервацию в Ворзеле

Украинцы с рейса Абу-Даби покинули обсервацию в Ворзеле

Telegram-канал PavlovskyNEWS

Также отмечается, что многие из них не платили за еду, которую привозили им из Киева. Тогда как за жилье пришлось "раскошелиться" по 110 долларов. Причем оплату принимали в иностранной валюте.

Украинцы с рейса Абу-Даби покинули обсервацию в Ворзеле

Украинцы с рейса Абу-Даби покинули обсервацию в Ворзеле

Telegram-канал PavlovskyNEWS

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Новости Киева и Киевской области Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Теги
вирус карантин
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