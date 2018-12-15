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''Путин готовится'': генерал предупредил украинцев

4.2тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин способен начать Третью мировую войну, но сейчас он больше готовится к войне с Украиной.

"Он готовится к войне с Украиной, но со всем миром вряд ли. Хотя он и готовит свой народ говоря, что они попадут в рай. Несмотря на пропагандистский дурман, большинство россиян не хочет войны", - сказал в комментарии OBOZREVATEL экс-заместитель председателя генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его словам, для наступления РФ нужно собрать на границе с Украиной как минимум 240 тыс. личного состава ВС РФ, и в позапрошлом году проводились подобные военные учения.

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''Путин готовится'': генерал предупредил украинцев

"Если не получится с выборами, у него будет готов военный вариант по Украине", - сказал генерал-лейтенант.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Россия увеличивает количество техники и личного состава на оккупированных территориях Крыма, Донбасса и вдоль границы с Украиной.

Всего на этих территориях развернуто наземное группировки общей численностью более 80 000 военнослужащих, около 1400 артиллерийских и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2300 боевых бронированных машин, более 500 самолетов и 300 вертолетов.

В акваториях Черного, Азовского, Эгейского морей выполняют задания более 80 российских кораблей и 8 подводных лодок, в том числе ударных - 23 корабля и 6 подводных лодок.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Персона
Игорь Романенко
Место
Украина
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Так готовимся заучиваем текст : "МЭЙ ДЭЙ ,ПОТРЭБУЮ ДОПОМОГЫ,АГРЭСИИ НЭ ПРОЯВЛЯЮ!!!!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Семёнов Александр, главное, ч то ты своего сынулю уже пуп сосать давать вождю обучил, фанат педофила, на а рот свой от вафлей по поводу новоотсоссии когда-то может и отмоешь, надежду не теряй:)))
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