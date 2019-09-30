Главная Новости
30 сентября • обновлено в 23:33
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"За что нам это?" В сети разнесли новую идею Гончарука

3.1т Читать материал на украинском

В Кабинете министров предложили слишком научное решение проблемы легализации трудовой деятельности в Украине, что вызвало насмешки в сети.

За неуместный набор слов правительство Алексея Гончарука потроллила в Facebook украинская журналистка Светлана Крюкова.

"Еще из шедевров от Гончарука. Мы создадим экосистему из веб-порталов, обеспечивающих профайлинг, тренировки для поиска работы, повышения профессиональных навыков, мэтчинг и сопровождение на новой работе для безработных и внутренних и внешних трудовых мигрантов", – процитировала она программу правительства на пятилетку, размещенную на сайте Верховной Рады

Новости
"Соврал он, а не я!" Гончарук публично поскандалил с журналисткой

В сети разнесли новую идею Гончарука

В сети разнесли новую идею Гончарука

ua.news

"Я в принципе понимаю, почему они заседание Кабмина сделали закрытыми", – сыронизировала Крюкова.

Другие пользователи принялись обсуждать программу Гончарука.

"Какой-то творческий онанизм", "У генератора случайных слов Кличко появился достойный конкурент", "Вам смешно, а стране с ними жить", "Употребляй непонятные слова, чтобы казаться умным!" это правило решил использовать премьер", "Сколько процентов населения поняли что для них хотят сделать?", "За что нам все это?" – написали в комментариях.

"За что нам это?" В сети разнесли новую идею Гончарука
"За что нам это?" В сети разнесли новую идею Гончарука
"За что нам это?" В сети разнесли новую идею Гончарука

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гончарук назвал пять первоочередных задач для правительства на ближайшие пять лет. Среди них – создать 1 млн рабочих мест и повышать ВВП на 5-7% каждый год.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
28
21
Смешно
0
Интересно
7
Печально
11
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Levitsky Valery
Levitsky Valery
При президенте Монике Зебильской премьером будет конечно же Голохвастов
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Они там нормальные?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel