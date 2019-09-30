"За что нам это?" В сети разнесли новую идею Гончарука

В Кабинете министров предложили слишком научное решение проблемы легализации трудовой деятельности в Украине, что вызвало насмешки в сети.

За неуместный набор слов правительство Алексея Гончарука потроллила в Facebook украинская журналистка Светлана Крюкова.

"Еще из шедевров от Гончарука. Мы создадим экосистему из веб-порталов, обеспечивающих профайлинг, тренировки для поиска работы, повышения профессиональных навыков, мэтчинг и сопровождение на новой работе для безработных и внутренних и внешних трудовых мигрантов", – процитировала она программу правительства на пятилетку, размещенную на сайте Верховной Рады

В сети разнесли новую идею Гончарука ua.news

"Я в принципе понимаю, почему они заседание Кабмина сделали закрытыми", – сыронизировала Крюкова.

Другие пользователи принялись обсуждать программу Гончарука.

"Какой-то творческий онанизм", "У генератора случайных слов Кличко появился достойный конкурент", "Вам смешно, а стране с ними жить", "Употребляй непонятные слова, чтобы казаться умным!" – это правило решил использовать премьер", "Сколько процентов населения поняли что для них хотят сделать?", "За что нам все это?" – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гончарук назвал пять первоочередных задач для правительства на ближайшие пять лет. Среди них – создать 1 млн рабочих мест и повышать ВВП на 5-7% каждый год.

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