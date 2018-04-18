Зараз ведеться боротьба не так вже за територію, як за свідомість українського суспільства. Тож духовно-просвітницька робота в суспільстві стоїть на першому місці.

Величезні заслуги та напрацювання у даній сфері має творчий колектив із села Бугаївка, що на Харківщині.

Ось вже четвертий рік регулярно від міста до міста вздовж лінії фронту під меценацтвом Андрія Яковича Ровчак гурт мандрує, допомагаючи українському воїнству відволіктися від суворих фронтових буднів через ангельські голоси чарівної української пісні.

Хвацькими танцями та загалом чітко відпрацьованою програмою, утверджуючи та пропагуючи український дух, традицію і звичаї на Донбасі.

От буквально на днях у актовій залі музичного коледжу м. Торецьк, що на Донеччині, воїни батальйону ім. генерала Кульчицького та бійці ОМБР ім. короля Данила Галицького ЗСУ (королівська бригада) мали можливість вдихнути на повні груди джерельно чисте повітря української пісні у виконанні колективу села Бугаївка, у програмі "Із Україною в серці", а також всі спільно прочитали молитву Вервиця Перемоги.