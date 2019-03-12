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Юсуф Куркчи
Юсуф Куркчи
Первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий УкраиныВсе статьи автора

Крымский мост – угроза и для России

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Крымский мост создал эффект дамбы, который приведет к заиливанию Азовского моря и проблемам судоходства.

Азовское море менее пресное, чем Черное, потому что здесь постоянно есть приток пресной воды с речки Дон. Приливы и отливы позволяли перетекать воде из Азовского моря в Черное и наоборот. Таким образом здесь создавался свой особенный биологический ритм, который был связан с температурой воды, засоленностью, минерализацией и так далее.

Теперь построили Крымский мост. Если течет река и посередине ее поставить камень, течение изменится? Да. Течение будет идти по бокам, а посередине что? Там будет заиливание. И вот таких вот "камешков" при строительстве моста насовали так, что теперь Крымский мост создает практически эффект дамбы.

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Во-первых, это влияет на биологические процессы, Азовское море будет опресняться больше, потому что воды, которая отсасывается из Азова в Черное море во время отливов, стало меньше, может и не в два раза меньше, но это уже есть.

Построив Крымский мост, россияне ограничили проходимость судов – 35 метров вверх и 8 метро в глубину. На сегодня происходит заиливание этой глубины. Сейчас уже капитан Керченского порта обращается к администрации портов с просьбой изменить размеры судов, которые могу проходить в порт. Он боится, что будут постоянные аварии, а если будут эти аварии, то у тебя падает рейтинг безопасности, а это значит, что не каждый захочет к тебе ехать, а это значит удорожание услуг перевозчика, а в порту уменьшение товарооборота, и соответственно порт умирает.

Крымский мост

Крымский мост

Мало того, вот этот Дон, отливы и приливы, отсутствие этой "дамбы" – это построило определенный фарватер, по которому проходят суда. А теперь эти фарватеры тоже будут меняться, потому как эти все процессы – изменение течений, уменьшение скорости, это все будет приводить к тому что, например, если ранее определенный объем воды вытекал в Черное море, то теперь он будет заворачиваться. А там, где он будет заворачиваться – будет происходить заиливание.

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В болото Азовское море, конечно, не превратится, но то, что оно будет опресняться – это раз, основные проходные фарватеры будут мелеть – это два. И уже мы можем говорить о том, что это проблема для всего судоходства в Азовском море, и для России в том числе, и они это понимают.

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Автор
Юсуф КуркчиЮсуф Куркчи
Место
Украина
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