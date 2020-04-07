Карантин в Украине - незаконный? Юрист нашел "подводные камни" и нарушения

Юрист Сергей Войченко назвал "правовым беспределом" введенный в Украине карантин из-за пандемии коронавируса COVID-19.

В эфире ObozTV он указал на целый ряд правовых несостыковок. "Введение режима карантина в Украине является абсолютно незаконным, потому что, в соответствии с действующим законодательством, вводить карантин может Кабинет министров при наличии соответствующего представления главного санитарного врача Украины. На момент введения карантина главного санитарного врача в Украине не было", – напомнил юрист.

По его словам, в ситуации, когда отсутствует четкое определение, что такое медицинская маска и что такое общественное место, правоохранители могут толковать эти понятия "на свое усмотрение", в частности, считать общественным местом "всё, что за пределами квартиры".

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Юрист также подчеркнул, что полиция имеет право задержать гражданина без документов не более чем на 3 часа "для установления личности". "Если установить личность не удалось, они должны составить протокол по тем анкетным данным, которые дало лицо". Муниципальные патрули могут удерживать нарушителя не более 1 часа. "Если это время превышается, это уже незаконное удержание", – пояснил он.

Кроме того, по словам юриста, правоохранители не имею права взымать штрафы с лиц, нарушивших условия карантина. "В соответствии с кодексом про административные правонарушения, может быть составлен протокол, который в дальнейшем направляется в суд, и только суд принимает решение, накладывать штраф на гражданина или нет", – пояснил юрист. И добавил, что судебное решение может быть оспорено в апелляционной инстанции.

Введение режима карантина в Украине является незаконным, заявил юрист

Войченко заявил, что введенный в стране жесткий карантин не соответствует уровню реальной угрозы, и что в борьбе с коронавирусом Украине не следует брать пример с других стран, поскольку "мы идем своим путем". Правительство он назвал "героическими коммунистами", которые "сначала героически создают гору, потом сами ее героически разбирают, а в результате – общая усталость".

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