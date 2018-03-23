Упродовж декількох місяців Громадська організація Львівська обласна організація Всеукраїнської правозахисної організації "Меморіал" імені Василя Стуса намагається налагодити діялог з Міністерством освіти і науки України стосовно заробляння грошей на українських школярах комерційними структурами, які з дозволу та у супроводі листів МОН проводять у вітчизняних загальноосвітніх закладах комерційні конкурси та ігри.

Ми деталізовано виклали схему фінансових авантюр, які з 2010 року за підтримки МОН упроваджує ТОВ ТО "Соняшник". Ми звернули увагу МОН на те, що міжнародна гра "Геліантус" є плодом співпраці ТО "Соняшник" і його російського партнера — Кировского областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного образования одаренных школьников", що є абсолютно безглуздим в умовах україно-російського військового конфлікту на Сході нашої Держави. Ми неодноразово зверталися до міністра Лілії Гриневич, розповіли про факти порушення законодавства з боку ТОВ ТО "Соняшник", надіслали низку публікацій, що вийшли в українських ЗМІ з цього приводу, та врешті ОТРИМАЛИ ВІДПОВІДЬ!

Питання діяльності громадських організацій, які мають право вільно поширювати пропаганду в українській школі, не належить до компетенції МОН.

Відповідь надійшла від Ю.В. Завалевского т.в.о. директора Інституту модернізації змісту освіти, якому Міністерство делегувало повноваги спілкування з нашою організацією. Бездоганна відписка аж ніяк не стосувалася питання, яке " Меморіал" імені Василя Стуса поставив міністру Гриневич, відносно комерційної структури, відомості про яку занесені до Державного реєстру України. Цікаво, чи відома панові Завалевському різниця між громадською організацією й товариством з обмеженою відповідальністю, їхніми функціями та правовими обов’язками? Як узагалі поширення інформації стосується організації комерційної гри, яку комерційна структура за згодою МОН (за наявності листів до українських шкіл із підписом заступника міністра освіти П.К. Хобзея) проводить у школі та збирає кошти на супровідні брошурки? І нарешті, чи не здається панові Завалевському, що своєю відповіддю він як керівник державного закладу публічно відсторонився від діяльності третіх осіб, які, на думку в.о. директора ІМЗО, можуть робити в українській школі все, що їм заманеться, зокрема й поширювати ПРОПАГАНДУ!!!

Крім того, у своїй відповіді Завалевський посилається на те, що структура "Соняшник" веде свою комерційну діяльність у школі, а саме проводить комерційні конкурси, у тому числі "Геліантус", спільно з російськими партнерами на підставі чинних Законів. При цьому він проігнорував Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, зареєстроване в Міністерстві юстиції України17 листопада 2011 р. за № 1318/20056, яке передбачає, що "фінансування проведення фінальних етапів олімпіад, конкурсів, турнірів, конкурсних відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд учнів України для участі у Міжнародних учнівських олімпіадах, турнірах, конкурсах з навчальних предметів здійснюється Міністерством молоді та спорту України, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій в межах асигнувань, передбачених місцевими та Державним бюджетами". Тобто пан Завалевський оминув увагою суттєву деталь: конкурси в українській школі для українських школярів мають бути безкоштовними .

Завалевський проігнорував російське походження конкурсу "Геліантус" і той факт, що керівник "Соняшника" Руслан Шаламов досі, незважаючи на війну, продовжує працювати викладачем у структурі своїх російських партнерів "Центр дополнительного образования одаренных школьников".

З вищезаначеного Громадська організація Львівська обласна організація Всеукраїнської правозахисної організації "Меморіал" імені Василя Стуса

зробила висновок: т. в. о. директора Завалевський або заангажований під діяльність ТОВ ТО "Соняшник" та його російських партнерів в українській школі, або не володіє знаннями та досвідом, необхідними керівникові державною структури. Або ж МОН використовує Завалевського як "цапа-відбувайла", доручаючи йому продукування безглуздих відписок, а тим часом продовжує покривати діяльність ТОВ ТО "Соняшник".