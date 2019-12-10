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11 декабря • обновлено в 00:16
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В ДТП погиб ветеран АТО, который задерживал "медового террориста": фото героя

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Во вторник, 10 декабря, в ДТП погиб ветеран АТО, бывший боец батальона спецназначения "Чернигов", военный кинолог Юрий Яцен.

Об этом сообщила в Twitter волонтер Галина Цегельник. Подробностей трагедии она не уточнила (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Яцен защищал независимость несколько ротаций подряд. Он побывал в самых горячих точках и получил тяжелые ранения.

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Юрий Яцен погиб в ДТП

Юрий Яцен погиб в ДТП

Twitter Галины Цегельник

Кроме того, он принимал участие в спецоперации по задержанию "медового террориста" – дедушки, который приносил на посты украинских защитников мед со взрывчаткой.

Яцен был родом из села Рогозки Сновского района. Он стал кинологом после войны. На Донбассе ветеран нашел любимую женщину и привез на родную Черниговщину.

Юрий Яцен погиб в ДТП

Юрий Яцен погиб в ДТП

В ДТП погиб ветеран АТО, который задерживал "медового террориста": фото героя

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о трагической гибели 79-летней жительницы поселка Опытное на Донбассе Марии Горпинич, ставшей легендой из-за своей патриотической позиции.

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Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
АТО на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Ветераны войны на Донбассе
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Livesey David
Livesey David
Вытираны АТО мрут чаще навозных мух, и это вжжж не спроста.
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