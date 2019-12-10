В ДТП погиб ветеран АТО, который задерживал "медового террориста": фото героя

Во вторник, 10 декабря, в ДТП погиб ветеран АТО, бывший боец батальона спецназначения "Чернигов", военный кинолог Юрий Яцен.

Об этом сообщила в Twitter волонтер Галина Цегельник. Подробностей трагедии она не уточнила (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Яцен защищал независимость несколько ротаций подряд. Он побывал в самых горячих точках и получил тяжелые ранения.

Юрий Яцен погиб в ДТП Twitter Галины Цегельник

Кроме того, он принимал участие в спецоперации по задержанию "медового террориста" – дедушки, который приносил на посты украинских защитников мед со взрывчаткой.

Яцен был родом из села Рогозки Сновского района. Он стал кинологом после войны. На Донбассе ветеран нашел любимую женщину и привез на родную Черниговщину.

Юрий Яцен погиб в ДТП

Погиб в ДТП ветеран, военный кинолог, участник проекта "Друг Героя" Яцена Юрий... pic.twitter.com/goCiIBYmD5 — Галина Цегельник (@TSgdalinka) December 10, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о трагической гибели 79-летней жительницы поселка Опытное на Донбассе Марии Горпинич, ставшей легендой из-за своей патриотической позиции.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!