Ну, вот оно и случилось. Не могло не произойти. Я ждал этого. Юрий Шевчук пишет саундтрек к фильму про советника диктатора. Святую Доктора Лизу. Муж которой целуется в десна с Гиркиным и Царевым. Которую играет другая любимица диктатора. И никак иначе там быть не могло. Не подразумевают законы мироздания другого развития ситуации. До степени смешения, братцы мои. До степени смешения. На премьеру интересно будет посмотреть. Как русская либеральная интеллигенция сольется в экстазе любви к Лизе с администрацией президента. Семь лет Юрий Юлианыч молчал про войну. И вот сказал, наконец. А когда придет время - и шинели наденете, и в танки сядете. Сядете, сядете. Продолжая писать песни. Про святых советников диктатора. Про долю тяжкую. Жизнь несправедливую. Фары черные у ворот соседних. Рот порванный. И Родину, а она нам нравится...

ЗЫ: Господи, а песня-то какая фальшивая получилась. Со строчкой про "диванных героев". Эх, Юлианыч, Юлианыч..

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