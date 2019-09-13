Юрий Подлесный: мы помогаем людям меняться в лучшую сторону

Кому из нас хотя бы раз в жизни не приходила мысль испытать себя на прочность? Легко сказать! Но сделать это в условиях современной офисно-домашней жизни не так просто.

Экстрим — занятие не для всех, да и стоит ли рисковать безумно? Решился на поход в спортзал — уже хорошо. Но все равно не то! Триатлон — далеко и дорого, и без серьезной физической подготовки никак не обойтись. К счастью в Украине существуют специальные спортивные соревнования, которые идеально подходят для большинства желающих испытать свои силы и волю. Речь о забеге со специально сконструированными препятствиями, который организуется прямо в городе. Данный вид спорта за последние годы набрал колоссальную популярность.

Что же такое Race Nation (Гонка Нации), как стать участником соревнований и что для этого нужно, нам рассказал организатор Race Nation Юрий Подлесный.

- Что из себя представляет Race Nation? Что нужно, для того чтобы стать участником гонки?

Race Nation – это специальный вид соревнований, где участники бегут на определенную дистанцию, преодолевая специально сконструированные препятствия на суше и на воде. Трассы разработаны с учетом физической подготовки участников и включают дистанции от 3-х до 20-ти км. Каждая трасса оборудована препятствиями разной степени сложности. Существуют командные и индивидуальные забеги. Основной смысл этих соревнований — дойти до финиша. Дошел до финиша — ты победитель! Поверьте — это не просто! Впрочем, для желающих привычные соревнования с борьбой за призовые места проводятся среди команд и участников по программе "Elite" и "Elite Team". В Украине первый забег состоялся в 2015 году и на сегодняшний день их общее количество уже составляет 50 с общим числом участников более 28 000 человек. Race Nation уже провели в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Буковели.

22 сентября состоится долгожданный грандиозный забег Race Nation на НСК "Олимпийский". Для того, чтобы стать участником гонки в первую очередь нужно желание и минимальная физическая подготовка, а трасса найдется для каждого.

- Что подразумевается под фразой "минимальная физическая подготовка"?

Имеется ввиду способность человека выдерживать хотя бы небольшие физические нагрузки, скажем бег на средние дистанции — 3-5 км, подтягивание, отжимание, приседание в рамках ежедневной физической зарядки, чтобы было понятно. Например, для дистанции 3 км, включающей 15 препятствий этого будет вполне достаточно. Тем не менее, мы рекомендуем пройти медосмотр, подготовку в спортклубах, либо посетить наши открытые тренировки, которые мы проводим регулярно в преддверии каждого мероприятия. Кстати, на них можно прийти с друзьями.

- Какое влияние оказывает Race Nation на участников?

Если сформулировать коротко — мы помогаем людям менять себя, менять в положительную сторону. Участие в гонке помогает человеку стать более дисциплинированным, системным, плановым, более уверенным в себе. Я, например, стал вообще другим человеком. Даже с работы уволился (смеется). Решил посвятить себя этому благородному делу.

- Как вы думаете, почему людям нравится снова и снова испытывать свою силу и волю?

Людям это свойственно. Race Nation – это способ испытать себя в условиях современной, достаточно комфортной и относительно безопасной жизни. В некоторых странах, например, подобные соревнования с препятствиями рассматриваются как средство психотерапии. Ведь человек искусственно оторванный от природы, от ежедневной физической борьбы за выживание легко становится жертвой психосоматических расстройств, депрессий, болезней.

Race Nation – это шанс вырваться из обыденности, почувствовать себя на пике своих сил и возможностей, закалить дух и волю к победе.

- Чем отличается дистанция на суше и на воде, какие препятствия используются?

По большому счету забеги в воде и на суше мало чем отличаются в соревновательном плане. Там, где есть вода, мы стараемся максимально задействовать водные препятствия. Но, к сожалению, это не всегда получается в силу определенных причин. За рубежом водные преграды используется гораздо эффективней, и нам очень хотелось бы также повысить уровень использования этого вида препятствий. Думаю, мы сможем это реализовать в ближайшем будущем.

Из года в год мы стараемся совершенствовать препятствия, улучшать их, модернизировать, придумываем новые, часто заимствуя опыт зарубежных коллег. Иногда копируем, адаптируя при этом под нашего участника. Как ни печально, но физический уровень наших участников, зачастую гораздо ниже желаемого. Поэтому приходится приспосабливаться к тому, что есть. Создать сверхсложную гонку — много ума не надо. Но наша задача на самом деле состоит в другом — дать участнику возможность почувствовать себя победителем.

- Какие условия существуют для людей с ограниченными возможностями?

В гонке Race Nation систематически принимают участие люди с инвалидностью, в частности с ампутированными конечностями, как рук, так и ног. Слабовидящие бегут в сопровождении гида. Упорство и мужество этих ребят вызывает восхищение. Они всегда требуют, чтобы к ним относились так же, как и ко всем остальным участникам гонки. Единственная проблема и основное отличие от зарубежных рейсеров с ограниченными возможностями — отсутствие специальных спортивных протезов. В других странах они более доступны и дают возможность соревноваться наравне с остальными на более сложных трассах.

- Женщины и дети принимают участие в Race Nation?

Процент участия женщин в гонках неуклонно растет из года в год. В некоторых случаях он составляет 35%. Уровень их физической подготовки также улучшается. Это при том, что для женщин не существует специальных трасс. Лишь на некоторых препятствиях используются более легкие снаряды, а в остальном условия абсолютно равные.

Дети, к сожалению, пока не участвуют. Но мы усиленно работаем над созданием детской трассы и очень надеемся на скорый старт еще в этом году.

- Какие новшества ожидают участников Race Nation в Киеве на НСК Олимпийский?

Участников ждет великолепная трасса и новые препятствия. Мы стараемся максимально задействовать чашу стадиона, верхние и нижние ярусы трибун. Будут использоваться нестандартные участки, на которые зрителей в принципе не допускают. Нам удалось спроектировать маршрут таким образом, что с самого старта он будет сверх интересным, со спецэффектами и неожиданным развитием.

Будем рады принять всех желающих на этом настоящем празднике торжества человеческого духа.

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