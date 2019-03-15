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Юрий Медовар
Юрий Медовар
старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, член партии РОДП «Яблоко»Все статьи автора

Азовское море исчезнет. Нас ждет катастрофа!

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Строительство Крымского моста привело к заиливанию Керченского пролива, что может привести к катастрофе.

В отношении Керченского моста написал мне инженер из Керчи, который выразил опасение о том, что пролив станет болотом. Это очень серьезный вопрос, и к этому все и идет, за счет того, что на фарватере уменьшаются глубины за счет наносов. Официально уже на полтора метра уменьшилась глубина.

Крымский мост

Крымский мост

Консультировался с нашими ведущими учеными в области океанологии, и они сказали, что это действительно возможно, потому что дно пролива не зеркальное, а шероховатое, и за счет этих вещей возможно повышение донных накоплений и уменьшение глубины на фарватере.

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Если там произойдет заболачивание территории, это приведет к колоссальному нарушению водообмена между морями. Азовское море и так уже терпит серьезный ущерб, гибнет фауна, потому что уменьшилось течение пролива и уменьшился водообмен. Поэтому, в перспективе Азовское море может настигнуть судьба Аральского моря, от которого ничего не осталось.

Да, можно проводить очистку канала, но его уже чистили, только сбросили отходы близко к каналу, хотя должны были скинуть в глубины Черного моря. Течение это все прогнало, появились водоросли и пошло заиливание.

Нужно срочно демонтировать этот мост и освободить пролив, потому что Азовское море совсем внутреннее, у него единственная связь с миром – это Черное море.

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Автор
Юрий МедоварЮрий Медовар
Место
Украина
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Питон Каа
Питон Каа
Как же все таки повезло этому Медовару, что Россия таки построила Крымский мост. На этой теме ему теперь можно бесконечно выдумывать проблемы и дурить головы бандерлогов. Ну да и пусть развлекаются, раз им так легче.
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