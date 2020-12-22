Юпитер и Сатурн прошли на минимальном расстоянии друг от друга. Фото

21 декабря две гигантских планеты Солнечной системы Юпитер и Сатурн максимально приблизились друг к другу.

Их разделяли всего шесть угловых минут (1/5 диаметра Луны), пишет Portal to the Universe. "Великое соединение" можно было наблюдать в бинокли и любительские телескопы.

Сближением называется оптическая иллюзия, возникающая, когда эти планеты находятся примерно на одной линии с Землей. Каждая из них вращается вокруг Солнца по своей орбите, и время от времени они "догоняют" друг друга. На самом деле Юпитер и Сатурн отделяют 730 млн километров.

Видимое сближение двух гигантов происходит в среднем каждые 19,6 года. В это время Юпитер "перегоняет" в небе Сатурн из-за наложения эффекта 11,9-летнего периода обращения первой планеты и 29,5-летнего периода обращения второй.

При этом расстояние между ними каждый раз отличается, поскольку планеты вращаются вокруг Солнца в разных плоскостях.

К примеру, во время предыдущего сближения Юпитера и Сатурна 31 мая 2000 года расстояние между ними составил 1,2 градуса – в 2,4 раза больше диаметра Луны.

Фото сближения планет astropixels.com

Настолько близко, как в этот раз, гиганты сходились около 400 лет назад – в июле 1623 года.

Еще ближе планеты подходили одна к одной почти 800 лет назад – в 1226 году: всего на 2 угловых минуты (1/15 диаметра Луны).

Фото сближения планет опубликовал на своей странице в Facebook бывший астрофизик NASA Fred Espenak.

"Наблюдения показывают, как разрыв между Юпитером и Сатурном уменьшился за последние три дня", – написал он.

Фото сближения планет-гигантов Facebook Fred Espenak

Также фото "Великого соединения" опубликовал Michael Teoh на своей странице в Facebook.

"Целый день был облачным до захода солнца, а затем произошла магия. Действительно очень рад, что смог стать свидетелем и захватить момент", – сообщил он.

Юпитер и Сатурн Facebook Michael Teoh

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в сети показали модель движения так называемых планет-сирот. Так астрономы называют небесные тела, вытолкнутые из своих систем.

Сейчас науке известно лишь 22 таких объекта, некоторые из них находятся в этом списке под вопросом. Ученые считают, что во Вселенной численность подобных "сирот" может достигать миллиардов.