Юный сын Героя Небесной Сотни стал авиатором: трогательная история

Сын Героя Небесной Сотни Леонида Полянского, Эдуард, решил посвятить свою жизнь защите Украины и поступил в Харьковский университет Воздушных сил имени Кожедуба, чтобы стать военным летчиком.

Трогательной историей парня поделился его опекун Андрей Павленко. Этому мужчине отец юноши спас жизни на Майдане, пишет "АрмияInform".

Леонид Полянский погиб от снайперской пули и прикрыл собой Павленко. Позже участник Революции Достоинства разыскал маму спасителя, узнал о его сыне и начал приглашать его на выходные в столицу.

"Все произошло мгновенно, в Леню попала пуля, а я, благодаря ему, остался жив. Я тогда еще не знал, кто он и откуда. Он умирал у меня на глазах. Я видел его в последние минуты. Поэтому теперь моя обязанность сделать так, чтобы его сын вырос достойным человеком! Хотя он и без меня справляется, дарит огромное количество поводов гордиться! Я всегда рядом, на подхвате", – говорит Павленко.

По его словам, когда глава семейства Полянских погиб, его сын ходил в 6-й класс. Впрочем после трагедии мальчик мгновенно повзрослел и понял, что должен сделать все, чтобы отец им гордился.

Следовательно, вместо того, чтобы продолжить обучение в школе, он поступил в Военный лицей имени Ивана Богуна. Когда подросток заполнял в учебном заведении анкету, то на вопрос, чем будет заниматься дальше, вывел аккуратным почерком: "Стану военным летчиком".

"На выбор парня никто не влиял, он сам определился. Я только напоминал о необходимости хорошо учиться и заниматься спортом, потому что конкурс на летные специальности – немалый. Да что говорить, если он родился 24 августа! Уже в первый год обучения в лицее Эдуарда назначили помощником начальника лицея", – вспоминает Павленко.

"Генерал-майор, Герой Украины Игорь Гордийчук принял такое решение вскоре после знакомства с сыном Героя. Поэтому когда парень успешно выпустился из лицея и поступил в ХНУВС – это уже никого не удивило!" – добавил опекун курсанта Полянского.

Пока Эдуард – первокурсник и полетам на военной технике будет предшествовать немало лекций, практических занятий, тренировок. Впрочем близкие юноши не сомневаются, что он воплотит свою мечту ради памяти отца.

"Отныне Эдуард Полянский – боевая единица нашего войска! Он еще себя покажет! Еще бы! Сын Героя Украины! Вы бы слышали его эмоции после принятия присяги! Парень невероятно счастлив, что станет военным летчиком, это была его заветная мечта", – подчеркнул Павленко.

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