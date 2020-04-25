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25 апреля • обновлено в 05:13
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Юный боец ВСУ мощно обратился к украинцам: устали от войны на диване?

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Юный 22-летний воин Вооруженных сил Украины поделился своим боевым опытом, полученным на Донбассе, и резко обратился к людям из мирных городов, которые постоянно жалуются на усталость от войны.

Его историю опубликовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook, чтобы показать, на какие жертвы идут совсем молодые парни ради спасения Украины.

"Тарасу – 22 года. Он с того нового поколения бойцов, которое сознательно пошло учиться военному делу, когда украинский восток уже пылал от российского нашествия", – пишут волонтеры.

Парня не остановило даже то, что в Национальную академию сухопутных войск во Львове он поступил со второго раза. В 2014 году будущему Герою не хватило баллов, поэтому он пришел через год.

"Мне говорили: "Глупый, зачем ты туда идешь, ты видишь что происходит? Война. Зачем оно тебе?". Меня это еще больше мотивировало. Это говорили друзья, с которыми я учился в одном классе. Они до сих пор такого мнения – не лезь туда! Но все равно не забывают, звонят, волнуются", – вспоминает Тарас.

Воин ВСУ

Воин ВСУ

Facebook "Повернись живим"

В итоге парню все же удалось окончить военный вуз, и с лета 2019 года лейтенант уже несет службу на фронте в зоне ООС в бригаде, с которой проходил боевое слаживание на полигоне.

Родителям воин долго рассказывал, что стоит в тылу. Но однажды они увидели сына по телевизору, в сюжете о передовой. По словам юного защитника, отец и мать уже смирились с этим, однако он очень переживает, чтобы ни о чем не узнал дедушка, который слишком близко все принимает к сердцу.

"Громче всех об усталости от войны кричат ​​те, кто ее никогда не видел. Ни от кого из моих знакомых, которые участвовали в ожесточенных боях, я ни разу не слышал подобных фраз. Так как могли устать те, которые сидят дома на диване?" – возмутился молодой офицер, обращаясь к согражданам.

Как сообщал OBOZREVATEL, школьница-переселенка из 79 школы Днепра написала письмо с благодарностью воину ВСУ на фронт и растрогала его до дрожи в руках. В сети появилось проникновенное видео, на котором защитник вслух читает обращение девочки.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Повернись живим
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