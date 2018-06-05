Юные украинские моряки отправились на профильный форум в Грецию

Во вторник, 5 июня, тридцать победителей проекта "Морское дело-2018" Фонда Бориса Колесникова вылетели в Афины (Греция), где в ближайшие дни состоится профильный форум Posidonia 2018.

Конкурс проходил среди студентов технических и профильных вузов Украины в течение шести месяцев. Он объединил 15 учебных заведений и 605 участников. Конкурсанты прошли два этапа отбора. Авторы тридцати перспективных стартапов, которых отметили члены жюри конкурса, были награждены поездкой в Грецию.

В Афинах студенты проведут четыре насыщенных дня – их ожидает знакомство с достопримечательностями города и посещение Международной отраслевой выставки судостроения и судоходства Posidonia 2018.

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К юным морякам на отраслевом форуме присоединится и Президент благотворительного Фонда - Борис Колесников. Вместе они посетят павильоны и стенды гигантов судостроения и известных судоходных компаний.

Украинских студентов также ожидает общение с иностранными коллегами, знакомство с инновациями и достижениями, мастер-классы. Полученный в поездке опыт молодые специалисты применят в своих разработках и проектах в Украине.

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