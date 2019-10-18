18 октября благотворительный Фонд Бориса Колесникова огласил имена победителей всеукраинского проекта "Морское дело 2019". Образовательная инициатива Фонда призвана поддержать одаренную и креативную молодежь — студентов транспортных и морских специальностей.

Конкурс длился полгода. В нем приняли участие 1 500 студентов из 36 морских и транспортных вузов Украины. Они прошли два отборочных тура и презентовали собственные разработки и стартапы в финале проекта (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу доконца).

Тридцать победителей конкурса награждены дипломами на поездку в Роттердам. Юных моряков с 5 по 8 ноября в Нидерландах ожидает визит на ведущую выставку морских технологий Europort 2019 и в один из крупнейших портов Европы; встреча с представителями компании EMO, специализирующейся на перевозке и перевалке сыпучих грузов; обзорные экскурсии по Амстердаму и Роттердаму.

Юные моряки выиграли в конкурсе "Морское дело" и летят на ведущий форум в Роттердам Фонд Бориса Колесникова

"Искренне поздравляю победителей нашего конкурса. Им удалось удивить членов жюри разнообразием бизнес-идей, нестандартными подходами и креативом. Я просмотрел презентации финалистов, хочу отметить автора стартапа с использованием 3D-печати в морской промышленности; предложения по предотвращению морских загрязнений в территориальных водах, стратегии развития портов Украины, водного туризма, яхтенного сегмента. Запомнились идеи создания индустриальных парков в портовых зонах Украины, использования дронов в спасательно-поисковых операциях, внедрения технологии безопасной утилизации судов в Украине. Не забыли ребята о Green Shipping и экологически чистых технологиях. За такими молодыми специалистами, как победители нашего конкурса – будущее морской и речной отрасли Украины. Надеюсь, организованная Фондом поездка в Нидерланды и насыщенная программа пребывания подарят им новые знания, знакомства с последними достижениями мировой логистики, а это важно, ведь одна из главных составляющих экономики нашей страны – транзит", — говорит Колесников.

Высоко оценила работы конкурсантов и член жюри, директор Института водного транспорта им. гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного Государственного университета инфраструктуры и технологий Елена Тимощук.

"Фонд Бориса Колесникова предоставил студентам уникальную возможность – увидеть инфраструктуру и работу крупнейших в Европе порта и сухогрузного терминала. Благодаря поездке ребята узнают направления развития отрасли, смогут определиться с будущей работой, выбрать интересное и перспективное направление, чтобы применить свои знания и опыт. Образовательный проект "Морское дело" полезен для конкурсантов на всех этапах, а победителям позволяет буквально прикоснуться к профессии, поговорить о новом оборудовании и системах с разработчиками, ознакомиться с технологиями кораблестроения и ремонта судов. Желаю нашим юным морякам продуктивной поездки и, конечно, рада, что студенты нашего института будут представлять Украину на выставке Europort 2019", – рассказала Елена Тимощук.

Фонд Бориса Колесникова

Фонд Бориса Колесникова

Фонд Бориса Колесникова

Фонд Бориса Колесникова

Фонд Бориса Колесникова

Напомним, Фонд Бориса Колесникова 11 лет реализует образовательные и спортивные проекты для украинской молодежи. 23 октября стартует новый сезон масштабного конкурса "Авиатор" для студентов технических специальностей.

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