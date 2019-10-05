Внучка "б*ндеровца" и за Украину: что известно об арестованной в Иране российской журналистке

В Иране арестовали российскую журналистку Юлию Юзик, которая поддерживала Украину и в частности бывшего лидера Правого сектора Дмитрия Яроша. Юлию арестовали сотрудники "Корпуса стражей исламской революции". Ее обвиняют в шпионаже в пользу Израиля. 38-летней журналистке грозит срок до 10 лет лишения свободы. Дома у нее остались четверо несовершеннолетних детей.

Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Занималась проблемами Кавказа

Как сообщил бывший супруг Юлии Борис Войцехивский, Юзик прилетела в Тегеран по приглашению. При прохождении границы у нее изъяли паспорт и сказали, что вернут, когда она будет вылетать назад.

Юлия Юзик Facebook Юлии Юзик

Позже в гостиничный номер российской журналистки, сломав дверь, ворвались представители "Корпуса стражей революции". Женщина только успела сделать звонок маме и сообщить, что с ней происходит. Теперь связи с ней нет.

В субботу, 5 октября, может состояться суд, на котором решат судьбу Юлии.

Ранее Юлия работала журналистом в газете "Комсомольская правда" и журнале "Русский Newsweek”. Она 10 лет проработала корреспондентом на Кавказе, четыре года в Иране. Женщина занимается расследованиями событий в Беслане, "Норд Осте". Ранее вышла ее книга "Невесты Аллаха", где она рассказывает о террористках-смертницах, взорвавших себя в России. Также она написала книгу "Бесланский словарь".

Юлия в Тегеране Facebook Юлии Юзик

Facebook Юлии Юзик

Внучка "б*ндеровца"

В 2016 году Юлия баллотировалась в депутаты Госдумы в Дагестане, ее поддерживала партия оппозиционного российского политика Ходорковского "Открытая Россия".

Юлия открыто поддерживает Украину, в частности бывшего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша. Также, как сообщают российские патриотические сайты, она импонирует Джохару Дудаеву. А вот Шамиля Басаева и Салмана Радуева она считает агентами Кремля. Также она называла ваххабитов в Татарстане "агентами ФСБ"

Юлия Юзик говорила, что ее дед – этнический украинец, который во время войны примкнул к подразделениям Бандеры. После этого он отсидел в лагерях, и был реабилитирован в 1956 году.

"В России потирают ручки"

Друзья и знакомые Юлии считают, что арест журналистки в Иране связан с ее позицией и ее публикациями. Так, российский журналист Игорь Яковенко сказал OBOZREVATEL: "Причина ее ареста, скорее всего, в ее публикациях. Она писала об Афганистане, Кавказе. Видимо, кому-то в Иране это очень не понравилось и показалось даже опасным", – считает Яковенко.

Юлия выступает на лекции в университете в Тегеране, где говорит о терроризме Facebook Юлии Юзик

Журналист считает, что Россия не будет прилагать усилия для спасения Юлии Юзик. "Уже прозвучала удивительная реакция от провластного председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева (тезка одиозного российского журналиста. – Ред.) о том, что у Юлии Юзик были проблемы с визой Израиля. На самом деле уже лет 20 у России и Израиля безвизовый режим и никакие следы о посещении этой страны в паспорте не остаются. Так что все это инсинуации. Также до сих пор нет официальной реакции российского МИД, профильных комитетов Думы, как это всегда бывает, когда в чужой стране задерживают журналиста. Так что тут в России просто сидят и потирают ручки", – считает Яковенко.

Позже стало известно, что посла Ирана в Москве пригласили в российский МИД в связи с задержанием журналистки.

Юлия Юзик Facebook Юлии Юзик

У нее был конфликт с бывшим главарем КСИР

В Фейсбуке знакомая Юлии написала, что в Иране у журналистки были проблемы с неким Али Насири, главарем бригады "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР), который бежал из Тегерана из-за конфликта с одним из высокопоставленных представителей этой организации.

Юлия Юзик Facebook Юлии Юзик

Из-за него Юлии ранее пришлось покинуть Тегеран. Правда, уточнять, в чем именно возник конфликт у журналистки, ее знакомая не захотела.

Ясно так же, что отправляясь в Иран, Юлия опасалась такого развития событий, поэтому оставила дочери некоторые инструкции, как действовать в такой экстремальной ситуации и с кем нужно связаться.

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