"Весна победит!" Тимошенко проголосовала на выборах

31 марта, в день выборов президента Украины, Юлия Тимошенко вместе с мужем Александром отдали свой голос на избирательном участке в киевском лицее "Подол".

"Сегодня Украина перевела часы вперед, на весеннее время. И я верю, что так же мы делаем шаг вперед к успешной, цветущей, европейской Украине. Я верю, что сегодня начинается новый исторический прогресс нашей страны к миру, к процветанию, к счастью каждого человека. Я знаю, что мы с вами имеем шанс все изменить", – отметила лидер "Батьківщини", сообщает пресс-служба партии.

Юлия Тимошенко

По ее словам, последние 5 лет наше государство находится в бедности и коррупции, "но точку сегодня поставит каждый украинец".

"Украина будет мирным, успешным и европейским государством. Весна победит!" – подчеркнула она.

Юлия Тимошенко

Муж Юлии Тимошенко Александр также отметил, что вчера в Словакии впервые в истории страны президентом стала женщина.

"Она – друг Украины и борец с коррупцией. Я убежден, что в нашей стране будет так же", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Юлия Тимошенко сообщила, что 31 марта – исторический день, который изменит будущее Украины.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!