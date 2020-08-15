Убийство Шеремета: Кузьменко рассказала, чего больше всего боялась в СИЗО

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко, которую отпустили под домашний арест, заявила, что больше всего в СИЗО боялась нарушений мелкой моторики.

Женщина работала детским кардиохирургом в Охматдите. Как рассказала Кузьменко ТСН, она делала по двести операций в год, а за восемь месяцев ареста без практики могла потерять навыки.

Подозреваемая рассказала, что долго не могла придумать, как поддерживать мелкую моторику в СИЗО.

"Оптимально было бы, конечно, вышивать бисером, но игла запрещена. Вязать спицами – запрещено. Все, что оставалось из возможных вариантов, – это рисовать. До тюрьмы последний раз красками я рисовала в классе третьем", – сказала Кузьменко.

Все рисунки, нарисованные в камере, Юля привезла с собой. Она также оставила себе деревянную ложку.

"Потому что железными пользоваться было нельзя, одноразовыми пользоваться тоже нельзя. Все, что было можно, – деревянная ложка. Вот ее я оставила себе на память", – рассказала подозреваемая.

Она отметила, что пытается забыть о тюрьме. Женщина утверждает, что в день убийства журналиста только вернулась из отпуска, а ее сын – с отдыха. Она якобы узнала о преступлении из новостей.

Самым счастливым днем в СИЗО, как рассказала Кузьменко, для нее был Новый год, когда под стены изолятора пришли все ее друзья и родственники.

"Я залезла на табуретку, чтобы стать на уровне окна: не вижу, так чтобы хотя бы слышать. И ребята простояли под изолятором временного содержания с восьми до часу. А я с восьми до часу простояла на табуретке, вытянувшись с чашкой чая", – рассказала Юлия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

12 декабря 2019 года полиция назвала и задержала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), а также волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.

Волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.

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