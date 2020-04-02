Юг Украины затопит, под угрозой 250 населенных пунктов: климатолог дал тревожный прогноз

Изменения климата в Украине могут привести к поднятию уровня моря и затоплению территорий на юге страны.

Как заявил в комментарии УНН глава Украинской климатической сети Илья Еременко, в Украине не будет совсем разрушительных последствий, которые сделают невозможной жизнь на этой территории, даже через 100 лет.

"На юге Украины, часть Одессы может быть затоплена, где 200-250 населенных пунктов, есть исследования, какие населенные пункты будут подтоплены, а какие потеряны", – отметил он.

Иллюстрация pixabay.com

По словам Еременко, ввиду того, что в Украине не будет больших разрушительных последствий, то сюда могут переселяться климатические беженцы из других регионов, где невозможно будет жить, например, из Африки или Индии. Потому что людей там много, а воды мало.

"В далекой перспективе воды будет становиться все меньше, количество снега или дождя, который единовременно может выпасть, будет становиться больше, летняя температура будет расти. Уже сейчас в определенные жаркие летние дни, когда врачи рекомендуют не выходить из дома из-за жары, таких дней будет становиться больше, и сидеть дома надо будет не из-за карантина", – спрогнозировал климатолог.

Он добавил, что далее в Украине начнут заводиться такие насекомые-вредители, которые раньше здесь не обитали, большая часть вредителей будет переживать зиму, потому что не будет морозного периода.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра ГСЧС Украины Татьяна Адаменко сообщила, что если в Украине сохранятся настоящие темпы повышения температуры, часть ее рискует превратиться в пустыню.

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