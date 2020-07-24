Юг Украины может превратиться в пустыню: ученый напугал прогнозом

За 50-70 лет Юг Украины может превратиться в пустыню из-за жесткого дефицита водного баланса.

Как сообщает официальный сайт Всеукраинского аграрного совета, об этом заявил директор Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины Михаил Ромащенко.

"Украина – лидер в мире по росту среднегодовой температуры – более 0,6 градуса Цельсия за 10 лет. Что нас ожидает? Мы взяли 10 самых распространенных климатических моделей и попытались смоделировать, что будет с нашим климатом, с водными ресурсами в Украине в 2050 и в 2100 годах", – рассказал ученый.

По его словам, температура к 2050 году вырастет на 2,2-2,5 градуса, к 2100-му – на 3,1-3,3 градуса.

"Осадки, исключая западные регионы и Север, останутся практически неизменными. Какой вывод? Будет происходить рост суммарного испарения и уменьшения речного стока", – отметил Ромащенко.

Он пояснил, что подобные изменения будут негативно влиять на развитие сельского хозяйства.

"Динамика водного баланса будет меняться. Дефицит влаги в 2050 году составит 550-570 мм, в 2100-м – 700 мм. Фактически, это – пустыня. В 2100 году до 60% территории Украины будет с жестким дефицитом водного баланса для ведения сельского хозяйства. Уже сейчас возросло суммарное испарение, которое обусловило процесс обезвоживания территории Украины", – подчеркнул ученый.

По его мнению, при таких условиях единственным фактором обеспечения устойчивости сельскохозяйственного производства, особенно на Юге, является орошение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич рассказал, что из-за изменений климата на Юге Украины могут появиться пустыни и полупустыни.