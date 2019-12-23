Ёлка на Новый Год Крысы: маг сказал, что нельзя на нее вешать

Маг ведической традиции Игорь Мехеда рассказал о том, что на Новый 2020 год игрушки на ёлке должны быть светлых тонов, белыми или синими.

Кроме того, "елочные шары светлых тонов гармонизируют энергетику", – сообщил он в блоге OBOZREVATEL.

В то же время Игорь Мехеда предостерег от использования битых елочных игрушек и игрушек в виде животных. "Они могут привести к неудачам в новом году", – пояснил он. По словам мага, "Крыса любит украшения в форме еды, поэтому конфеты на елке, елочные игрушки в форме тортов и т.д. подойдут идеально".

Год Белой Крысы: маг сказал, как украсить ёлку

Он также рассказал, какой ритуал можно провести с елочным шаром. "На узкой бумажной ленте необходимо написать свои желания и вложить ее в один из шаров, висящих на елке. По завершении новогодних праздников ленту достают из шара и пускают по ветру".

Как писал OBOZREVATEL, ранее своими рекомендациями о том, что следует повесить на ёлку в Новый год Белой Крысы поделилась астролог Эфа Форина. В частности, она посоветовала украсить новогоднее дерево символами вещей или событий, которые вы хотели бы получить в новом году.

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