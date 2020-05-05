Вряд-ли сегодня кто-то поверит, но Россия начала свою кампанию по захвату Европы всего через 5 лет после образования. И выстраивать свою стратегию она начала весьма диковинным и неожиданным способом.

О неразделимой связи языка и религии я писал уже не раз. Тем не менее повторюсь. Язык определяет веру, а вера язык. Оригинальным языком ортодоксальной - православной церкви является греческий и церковь эта не зря называется греческой. Языком латинской - католической церкви выступает латинский. Языком руськой церкви - руський.

Реформируя страну Московия в Россию, или Священную Российскую Империю на московско-греческий манер Петр I начал массово внедрять на территории Москвы и ее колоний все еще руський (украинский) язык, который так благополучно "отжал" его батюшка Алексей Михайлович вместе с верой и частью территории Руси (Украины).

Одним из следующих за Русью объектов "освобождения" в Европе стала Сербия.

Взаимоотношения Сербии и Москвы начались еще при Иване III, который в отличие от сербов, верой и правдой служивших своему турецкому султану, предал своего монгольского царя и начал обустраивать свое государство в духе наследника Константинополя.

Началом дипломатических отношений можно считать1556 год, когда самоназванный московский царь Иван Грозный подарил монахам Хилендарского монастыря помещение для монастырского подворья в центре Москвы. Фактически это подворье стало неким центром распространения влияния Москвы на Балканы.

Следующий самозванец московский - Борис Годунов впервые предложил сербским беженцам в массовом порядке переселяться на Московию. Финансово поддерживали своих балканских вассалов и Романовы.

В годы правление Софьи Алексеевны (1687 - 1689 годах) Москва перешла от мелких стычек к крупномасштабным военным столкновениям крымским царем, которому все еще платила дань. При этом надо понимать, что война шла больше не с Крымом, а с Турцией, так как с 1580 года крымский царь стал вассалом Османской порты.

Тем не менее до столкновений с турками во время Крымских походов так и не дошло.

Но начались переговоры с сербским архимандритом Исайей, принесшему страшное предупреждение от патриарха Арсения III Черноевича. Арсений III страшно переживал, что Москва может вступить в союз с католической Священной лигой! То есть, сербский поп не сильно переживал от того, что его страна находится под властью Порты и сербы - лучшие солдаты империи. Он волновался лишь о том, чтобы "православные" не стали на сторону католиков!

Василий Васильевич Голицын будучи тогда фактическим правителем успокоил тогда сербов, пообещав, что как только Москва завоюет Крым, пойдет на Балканы. Правда при этом он приказал сербам никак не тревожить Турцию во время Крымского похода.

Собственно надолго о Сербии в Москве не забыли.

При Петре I значительно возрос спрос на балканских солдат удачи. Поставив цель превратить Москву в Российскую (Православную) Империю, Пётр I приглашает сербов служить в московской армии. Так из них был укомплектован отдельный Сербский гусарский полк. А в 1723 году в районе города Сумы поселили несколько сот состоявших до этого на австрийской службе сербских военных (кавалеристов) с семьями.

Понимая важность и значимость языка как инструмента пропаганды Петр I насаждал непривычный новояз не только на Московии, но и старательно заражал им страны которые планировал в ближайшее время "отвоевать".

Язык и вера были тем мостиком и справедливой причиной по которой Петр I намеревался объявить войну империям "ради спасения братьев по языку и вере".

Поэтому в феврале 1724 года Петром I был издан указ "О направлении из Св. Синода в Сербию для обучения тамошнего народа детей латинского и словенского диалектов двух учителей".

Первый московский учитель, Максим Терентьевич Суворов, прибыл на Балканы уже в правление Екатерины I, в августе 1725 года.

Суворов привез не ружья и порох, нет. Суворов привез учебники недавно принятого Москвой новояза. Новояза на базе которого не без помощи желающей слиться с Москвой сербской церкви, появился "русско-славянский" язык, который стал официальным языком сербских богослужений.

Легкая языковая инъекция Суворова не была единственной.

Янычаров продолжили обучать янычары. Миссию Суворова продолжили выпускники Киевской духовной академии. Как это забавно не прозвучит, но прибывший в их числе Козачинский и сегодня считается первым сербским драматургом.

Тем не менее, сербский вопрос потерял свою значимость в годы правление Анны Иоанновны, а потому программа "русского" просвещения сербов была свернута. Хотя в период с 1721 по 1768 год обучение в Киеве прошли 28 уроженцев Сербии.

Избавиться от наследия "русской" языковой экспансии сербы смогли лишь в середине XIX века, когда сербский просветитель Вука Караджича, фактический создателя современного сербского языка, отказался от множества "русизмов" заменив их простонародными словами.

Нельзя сказать,что языковую реформу Вука Караджича приняли с распростертыми объятьями. На него тут же напала сербская (промосковская) церковь, устроив на него настоящую охоту. Как только не называли Вука Караджича. И "хромой антихрист“, и "агент римской пропаганды“, и "наемник, помогающий обратить сербов в унию“, и даже "предатель, который хочет их забрать от защитницы - России“. И это лишь за то, что Караджич вернул сербам их родной сербский язык!

И сегодня многие сербы называют реформу Вука Караджича разрушительной, так как она по мнения многих "против православия и России". При чем эти понятия в Сербии не разделяют.

Многие сербские фанатики России называют революцию Вука Караджича продуктом деятельности австрийской тайной полиции, основной задачей которой было отдалить сербов от "русских"! А потом и вовсе втянуть в "унию или латинскую ересь"!

Вот такая вот дивная история про еще одну незавершенную экспансию России, которая тем не менее занесла заразу, которая и за сотни лет не потеряла своей актуальности, заразив целый народ имперской шизофренией, так как мечта о Великой Сербии в границах Югославии (аналогично как мечта о Великой России в границах Российской империи) все еще остается основной идеологической теорией Сербии.