Сторонник Адольфа Гитлера и военный преступник Генрих Гиммлер после задержания войсками союзников 23 мая 1945 года в последние часы жизни сильно страдал – он отравился синильной кислотой.

Как сообщил журналист немецкого издания Focus Армин Фурер, Гиммлер был "самым плохим кабинетным преступником Третьего Рейха", передает "Инопресса".

Генриха Гиммлера называют одним из самых мерзких сторонников Гитлера

"Генрих Гиммлер знал, что он возглавляет список военных преступников, которые были в розыске и должны были предстать перед судом. Главной проблемой было то, что его лицо было знакомо всем. Он нашел себе форму фельдфебеля тайной полиции и документы на имя Генриха Гитцингера. Он сбрил усы и закрыл левый глаз повязкой. Но новый образ оказался неудачным", – пишет в своем расследовании Фурер.

22 мая Гиммлера и двух его попутчиков схватили трое российских солдат, освобожденые из лагеря для военнопленных. На следующий день сторонника Гитлера передали союзникам из Великобритании, продолжает журналист.

Гиммлер позирует для фотографа

Фурер пишет, что комендант лагеря в Колькхагене Томас Селвестер быстро установил личность Гиммлера и провел личный досмотр пленника. В кителе Гиммлера мужчина нашел ампулу с ядом. Находка натолкнула его на мысль, что у Гиммлера при себе должна быть еще порция яда.

Генрих Гиммлер на митинге с девочкой

23 мая Гиммлера привезли в штаб-квартиру британской спецслужбы в Люнебурге. Военный врач капитан Уэлс снова начал осматривать пленника.

Гиммлер осматривает лагерь для пленных

"При обследовании рта Гиммлера врач обнаружил в нижней челюсти стеклянную капсулу и приказал Гиммлеру повернуться ближе к свету, чтобы рассмотреть ее. Внезапно Гиммлер закрыл рот и раскусил капсулу, наполненную цианистым калием. Язык Гиммлера зафиксировали ниткой и иголкой, чтобы он не проглотил яд. Его пытались привести в чувство. Но было слишком поздно, он был уже мертв ", – пишет Фурер.

Генрих Гиммлер на торжественном параде

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что 30 апреля 1945 года в день последнего штурма Рейхстага, Адольфа Гитлера вместе с женой Евой Браун нашли мертвыми в одной из комнат фюрербункера.

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