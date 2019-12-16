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16 декабря • обновлено в 18:06
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Антин Мухарский
Антин Мухарский
Украинский писатель, актер, телеведущий Все статьи автора

Явка з повинною!

6.2т
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(Або діти націоналіста Мухарського живуть за рахунок наркоторгівлі)

"Обшуки у націоналіста Мухарського пов'язані із збутом наркотиків!" - сьогодні статті з подібними назвами вийшли в десятках видань!!!

Для мене це не стало здивуванням н Тільки й подумалося: 'шо опять...?)))

Адже не секрет, що для усіх російських, проросійських та бульварних видань в Україні моя скромна персона вже давно є об'єктом брехливих наклепів з моменту появи у житті країни й світу такого персонажа, як Орест Лютий, який ще у 2011 році 'захопившись ультранаціоналістичними ідеями, сповідуючи велич арійської раси....' ну а далі ви знаєте.

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Саме ці ідеї вивели нас з Орестом на Майдан, а потім повели у АТО...

На той час я ще був 'популярним телеведучим', керівником успішного бізненсу та цілком заможною людиною: власником заміського будинку, двох великих квартир, офісу на Подолі...

Але через ідеологічні розбіжності в поглядах на майбутнє країни в родині почались проблеми, оскільки колишня дружина категорично не погоджувалася з моєю громадянською позицією.

Компромісом у нашому конфлікті мало стати підписання у 2013 році документу, згідно якому я залишав колишній дружині та дітям майно (заміський будинок, чотирьохкімнатну квартиру та два автомобілі), а ще добровільно брав на себе зобов'язання по утриманню дітей у розмірі 24300 грн, що на той момент складало 3000 (три тисячі доларів США).

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З початком російсько-української війни концертно- видовищний бізнес занепав а телевізійниїй проект "Зелена лампа" закрився.

В травні 2014 року я офіціїйно звернувся до колишньої дружини з проханням переглянути умови Договору у зв'язку із зміною мого матеріального стану.

Відповіддю на мій запит став перший виконавчий лист із штучно створеною заборгованістю згідно інфляційного курсу долару (на той момент вже 12 грн за долар) і сумою аліментів не у 24300, а приблизно у 36000 грн. на місяць.

У червні 2014 року я звернувся до Оболонського суду з проханням роз'яснити цю правову позицію та встановити фіксовану суму моїх аліментних забов'язань як того вимагає чинне законодавство.

Судовий розгляд тривав ЧОТИРИ З ПОЛОВИНОЮ РОКИ!!!

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У цей час я регулярно сплачував власним дітям необхідні кошти. Аби виконувати взяті на себе зобов'язання вимушений був продати офіс на Подолі, а згодом і два автомобілі.

В цей самий час "чорні нотаріуси" виписували виконавчі листи один за одним, за курсом 28 грн за долар, створюючі штучні борги, що сягали мільйонів гривень!

Все це супроводжувалося божевільною травлею в російській та проросіїйській пресі: "Украінскій націоналіст Мухарський - злісниїй аліментник!!!"

Апофеозом цієї травлі стало залучення до неї колишнього міністра юстиції Павла Петренка та представника Президента у ВР Ірини Луценко, які зі слів моєї колишньої дружини долучилися до поширення цієї брехні та наклепів у ЗМІ.

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Колише вітер тушки гопоти…

Я неодноразово звертався і до пана Петренка і до пані Луценко з проханням припинити ширити недостовірну інформацію допоки суди не винесуть законний вирок.

Але усіляко лобіюючи проект "Чужих дітей не буває" високопосадовці обрали саме мене в якості "головного аліментника країни" що завдавало невідворотньої шкоди моїй честі, гідності, приводячи до непоновлюваних репутаційних втрат і це в той час як я НІКОЛИ не значився в жодних так званих "списках боржників".

За для привернення уваги суспільства до грубого порушення найвищими високопосадовцями моїх громадянських прав, не в силах відстояти свою честь і гідність в українських судах, я вимушено вдався до єдиного мені доступного методу боротьби - художнього перформансу "Труси Мухарського на дверях Оболонського суду".

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І о диво!! З'ясувалося, що найкращий спосіб зрушити "мертву справу" з місця - це надати їй публічного розголосу!!

Гола дупа митця подіяла!! Упродовж наступного року всі суди завершилися, закріпивши за мною аліментні забов"язання у сумі 24300 (двадцять чотири тисячі триста грн.) та скасувавши усі штучно нараховані борги!

Відтоді я сплачую цю суму, здаючи у на законних підставах (договір оренди), єдину мою приватну нерухомісті в Україні кошти від чого (після сплати податків) перераховую колишній дружині в рахунок сплати аліментів на наших спільних дітей.

На даниїй момент - це єдині кошти, які я регулярно отримую і за рахунок яких живуть мої малолітні діти.

Але 13 грудня о 5.50 ранку, не надавши жодних документів і дозволів у моїй квартирїі було проведено обшук без пояснення причин. У 4х квартирантів було вилучено мобільні телефони та комп'ютерну техніку.

Через усі можливі засоби комунікаїції я намагався з'ясувати причину цього обшуку, влаштованого на тлі гучної справи "Про вбивство Павла Шеремета"

Минуло три доби! І от сьогодні зранку на офіційному сайті Нацподіції з'являється версія, буцім у моїй квартирі накрили притон наркокорговців!!

Усі вищезгадані проросійські або бульварні ЗМІ миттю розносять її у цілком бульварних формах на кшталт "Обшуки у Мухарського пов"язані з наркоторгівлею"

І вуаля... "Злістнийї аліментник" виявляється ще й знаним "Наркобароном"!!!

Дякую Нацполіції, що пояснили)))

Зараз мої юристи і адвокати будуть розбиратись...

Але для мільйонів читачів бульварної преси та російських лайноресурсів я вже ""НАРКОБАРОН"))

Але якщо пишите, то вже пишіть хоч правильно:

ДІТИ ЗЛІСНОГО НАЦІОНАЛІСТА-АЛІМЕНТНИКА ЖИВУТЬ НА ГРОШІ ВІД НАРКОТОРГІВЛІ!!!

В веселій країні, живемо, панове!!!

Країні суцільного КАВЕЕНУ!!)))

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Автор
Антин Мухарский Антин Мухарский
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Антіна Мухарського
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
холопская психология малоросса удивительно живуча. пукистанские холопы могут быть удовлетворены
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Бурий Юрій
Бурий Юрій
Ця влада як і попередня "мелочно" (рос.) мстиві, тому треба набратися терпіння до джинси і не складати руки, а відповідати тим, щоб з них сміялися, бо ж звісно що сміх вбиває політиків, особливо таких як наші.
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Бурий Юрій, сміх зробив Зе преЗЕдентом, що ти мелеш??
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Раньше пиарилась на пленных,теперь-на наркобаронах,если бы еще и с козлами разобралась,точно была бы"Женщиной 4 тысячилетия(до нашей эры).
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Костюченко Григорий, ти даремно вважаєш, що якщо ти розумієш, що сказав, то й решта читачів також розуміють.)))) Объясни, козел, что ты имел в виду!!! ))))))
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