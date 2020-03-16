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16 марта • обновлено в 17:56
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Яценюк попал в больницу: стал известен вероятный диагноз

8.4т
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Бывший премьер-министр Арсений Яценюк, которого 15 марта заметили в медицинской маске возле киевской клиники "Борис", вероятно, снова имеет проблемы со спиной.

Напомним, Яценюк получил грыжу позвоночника во время пребывания на посту главы правительства с февраля 2014 года по апрель 2016 года. Тогда он жаловался, что работает 24 часа в сутки.

"Как изменилась моя жизнь? Если вы о физическом состоянии – получил грыжу позвоночника, а если вы о моральном – то я горд тем, что имел возможность возглавлять исполнительную власть в воюющей стране", – говорил Яценюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Арсения Яценюка в маске увидели возле киевской больницы. Он был обессилен

Арсения Яценюка в маске увидели возле киевской больницы. Он был обессилен

Коллаж

После того как в сеть просочились видео тренировок политика с гимнастическим шаром (фитболом), он все же признался: регулярные упражнения в спортзале помогли ему вылечить грыжу.

Яценюк в спортзале

Яценюк в спортзале

Коллаж

"Врачи мне сказали о том, что я не смогу ходить, нужна только операция. Я сказал: "Нет!" и начал бороться. В результате эти же врачи сказали, что операции не нужно, и произошло чудо. Это – не чудо, это – ежедневная кропотливая работа", – написал Яценюк в Facebook в мае 2019 года.

Вполне возможно, что сейчас проблемы со спиной возобновились. Как стало известно OBOZREVATEL, в "Борисе" бывший премьер прошел обследование.

При этом попытки наших журналистов получить неофициальный комментарий о диагнозе Яценюка не увенчались успехом – сотрудники медучреждения сослались на врачебную тайну.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне экс-премьера Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, доставили в киевскую клинику "Борис". Охранники помогали ему дойти до входной двери, поддерживая за руки. Пресс-секретарь политика Ольга Лаппо при этом заверила, что визит в больницу был "плановой процедурой, которая не имеет ничего общего с диагностикой вирусного заболевания".

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Автор
Майя Лисовская
Персона
Арсений Яценюк
Место
Украина Киев
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Не ну кто мне расскажет как можно получить грыжу позвоночника в кресле премьера???Строители,штангисты,грузчики...Я вижу только два варианта.Первый -он лично грүзил украинский золотой запас в американский чартер в 2014,или второй-также самолично тягал откаты налички в мешках.
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Гоша Злой
Гоша Злой
еще не сдохло крольча?
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Все мы помним, как СССР напало на Германию - слова этого чмыря) нациста))
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