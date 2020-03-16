Бывший премьер-министр Арсений Яценюк, которого 15 марта заметили в медицинской маске возле киевской клиники "Борис", вероятно, снова имеет проблемы со спиной.

Напомним, Яценюк получил грыжу позвоночника во время пребывания на посту главы правительства с февраля 2014 года по апрель 2016 года. Тогда он жаловался, что работает 24 часа в сутки.

"Как изменилась моя жизнь? Если вы о физическом состоянии – получил грыжу позвоночника, а если вы о моральном – то я горд тем, что имел возможность возглавлять исполнительную власть в воюющей стране", – говорил Яценюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Арсения Яценюка в маске увидели возле киевской больницы. Он был обессилен Коллаж

После того как в сеть просочились видео тренировок политика с гимнастическим шаром (фитболом), он все же признался: регулярные упражнения в спортзале помогли ему вылечить грыжу.

Яценюк в спортзале Коллаж

"Врачи мне сказали о том, что я не смогу ходить, нужна только операция. Я сказал: "Нет!" и начал бороться. В результате эти же врачи сказали, что операции не нужно, и произошло чудо. Это – не чудо, это – ежедневная кропотливая работа", – написал Яценюк в Facebook в мае 2019 года.

Вполне возможно, что сейчас проблемы со спиной возобновились. Как стало известно OBOZREVATEL, в "Борисе" бывший премьер прошел обследование.

При этом попытки наших журналистов получить неофициальный комментарий о диагнозе Яценюка не увенчались успехом – сотрудники медучреждения сослались на врачебную тайну.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне экс-премьера Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, доставили в киевскую клинику "Борис". Охранники помогали ему дойти до входной двери, поддерживая за руки. Пресс-секретарь политика Ольга Лаппо при этом заверила, что визит в больницу был "плановой процедурой, которая не имеет ничего общего с диагностикой вирусного заболевания".

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