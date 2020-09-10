YASNO запустил мобильное приложение для жителей Донетчины

Теперь платить за свет, проверять счет, передавать показания электросчетчика стало еще проще. YASNO запустил удобное и понятное мобильное приложение. Все вопросы, связанные с электроснабжением, в нем можно решить за пару минут. Мобильным приложением уже пользуются 100 тысяч клиентов YASNO в Киеве и Днепропетровской области.

Чтобы установить приложение на мобильный телефон, пользователям смартфонов, зарегистрированным в Личном кабинете поставщика, достаточно:

отсканировать QR-код или найти приложение в GooglePlay или AppStore под названием YASNO;

нажать кнопку "Установить";

открыть приложение и выбрать регион "Донецкая область";

ввести логин и пароль, используемые для входа в Личный кабинет.

В мобильном приложении удобно и просто:

передавать показания счетчика;

рассчитываться за свет платежной картой;

контролировать собственное энергопотребление;

отслеживать историю оплат через приложение.

Для упрощения оплат в приложении можно завести и сохранить несколько платежных карточек. А для обеспечения безопасности использования приложения вход в него можно настроить по отпечатку пальца владельца.

"Мы активно внедряем и развиваем онлайн-сервисы. Одной из важных целей YASNO был запуск единого мобильного приложения для наших клиентов в Донецкой, Днепропетровской областях и Киеве. Теперь такое приложение есть. Мы сделали его современным и доступным: с простым понятным интерфейсом, ярким дизайном", – отметил директор YASNO в Донецкой области Александр Северин.

Преимущества мобильного приложения YASNO

Справка:

YASNO – поставщик электроэнергии, энергоэффективных продуктов и решений для электромобилей, который предоставляет услуги 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня и развивает онлайн-обслуживание. Для экономии расходов на электроэнергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные панели, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.

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