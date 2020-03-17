Ярославский возглавил антикризисный штаб по борьбе с коронавирусом в Харькове

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский возглавил антикризисный штаб по борьбе с коронавирусом в Харьковской области.

Как передает РБК-Украина, соответствующее решение было принято по итогам совещания в ОП президента Украины Владимира Зеленского с представителями большого бизнеса, где обсуждались меры по борьбы с распространением коронавируса в Украине.

Сообщается, что в состав Харьковского антикризисного штаба вошли также мэр Харькова Геннадий Кернес и глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

Ярославский возглавил антикризисный центр в Харькове Пресс-служба Александра Ярославского

Как сообщал OBOZREVATEL:

В понедельник, 16 марта, глава Украины Владимир Зеленский собрал олигархов и крупных бизнесменов в Офисе президента на встречу по мерам борьбы с распространением коронавируса в Украине. СМИ удалось заснять автомобили, которые, предположительно, пренадлежат Ринату Ахметову, Игорю Коломойскому, Александру Ярославскому.

На совещании президент якобы попросил их перечислить средства в фонд для закупки тестов на коронавирус, а также помочь властям на местах.

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