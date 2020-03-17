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17 марта • обновлено в 21:39
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Ярославский возглавил антикризисный штаб по борьбе с коронавирусом в Харькове

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Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский возглавил антикризисный штаб по борьбе с коронавирусом в Харьковской области.

Как передает РБК-Украина, соответствующее решение было принято по итогам совещания в ОП президента Украины Владимира Зеленского с представителями большого бизнеса, где обсуждались меры по борьбы с распространением коронавируса в Украине.

Сообщается, что в состав Харьковского антикризисного штаба вошли также мэр Харькова Геннадий Кернес и глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

Ярославский возглавил антикризисный центр в Харькове

Ярославский возглавил антикризисный центр в Харькове

Пресс-служба Александра Ярославского

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Автор
Марина Погорилко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Харьков
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