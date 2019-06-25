Сегодня Таня Мерзлая (Tanya Merzlaya) опубликовала душераздирающий пост о том, как ее грузинский муж избивал ее беременную, потом выгнал с ребенком на улицу, а теперь угрожает ее жизни. Таня очень сильный и светлый человек и это первый пост на моей памяти, когда она пишет не о любви, добре и принятии себя, а об угрозах, побоях, долгах и квартире, в которую она вложила свои деньги и которую у нее отняли.

При этом, совсем недавно моя подруга ушла от мужа с маленьким ребенком, потому что он изменял ей, не приезжал неделями домой, а когда появлялся и из его карманов выпадали пачки презервативов, говорил: "Не придумывай, это все тебе показалось!" Конечно, он всегда напоминал, что без него она - никто. Пустое место.

Новости Маю право сказати ні

По данным ВОЗ каждая третья женщина в мире подвергается физическому, психологическому, сексуальному насилию на протяжении своей жизни. По украинской статистике, свыше 60% жертв никогда, ничего, никому не рассказывают. Нас с детства учили, что это стыдно. Лучше промолчать. Следы на теле маскировать тональным кремом, следы на сердце маскировать широкой улыбкой.

Когда я думаю о Тане, о моей подруге, о тысячах украинских девочек, девушек, женщин, которых бьют, над которыми издеваются дома, которых обещают "умножить на ноль", я прихожу в ярость. Я в бешенстве, потому что я не могу их защитить. Но я хочу им сказать. Каждой третьей из нас.

Новости Бывает влюбишься и все

Запомните, поймите, впустите в свое сердце следующие слова:

1. Никто не имеет права поднимать на вас руку. Никто. Никогда. Если это произошло, это повторится снова. Уходите. Ищитепуть к отступлению уже сейчас, дальше будет только хуже.

2. Никто не имеет права говорить, что вы - ноль без палочки, пустое место, истеричка и идиотка. Что вы плохая мать, жена, что вы некрасивая, толстая, тощая, что у вас ничего не получится с вашей рожей, что вы ничего не достигните в своей карьере. Примите, как факт - ваш обидчик - человек с комплексами и утверждается за ваш счет. Не позволяйте этого!

3. Никто не имеет права вам угрожать и манипулировать вами. "Заберу детей, опозорю перед родственниками, напишу на работу всю правду о тебе". Однажды мне прислал письмо муж моей коллеги. В нем он называл ее разными словами и просил меня вмешаться и вернуть ее в семью. Единственное чувство, которое я испытала - отвращение к этому человеку. Вы думаете, что ваш обидчик сильнее. Что все будут на его стороне. Но он силен только пока вы молчите.

Самое главное, пожалуйста, поверьте. Вы - замечательная. Вы - удивительная. Вы достойны самого лучшего и за это стоит побороться. За свои мечты, за лучшую жизнь для себя и своих детей, за право быть собой, за право говорить то, что вы думаете и делать то, что вы хотите. Пожалуйста, поверьте.

Пожалуйста, не бойтесь!

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