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Обстрел группы эвакуации на Донбассе: идентифицировано тело 40-летнего морпеха. Фото героя

Общество
1,1 т.
Потери ВСУ

Идентифицировано тело Ярослава Журавля. 5 канал

В результате обстрела 13 июля эвакуационной группы у н.п. Зайцево на Донбассе погиб сержант Ярослав Журавель, командир отделения разведывательного взвода 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Это было установлено после опознания и судебно-медицинской экспертизы тела, которое 21 июля российско-оккупационные войска передали на подконтрольную правительству Украины территорию, сообщается на Facebook-странице ООС. До этого бойца считали раненным.

Похоронят погибшего в его родном селе Андреевка Днепропетровской области 23 июля.

Ярослав Журавель.

Ярослав Журавель. Думская

"Радио Свобода" пишет, что погибшему сержанту было 40 лет. Дома его ждали жена и двое дочерей.

"Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего и отмечает, что такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание", – сказано в сообщении ООС.

Скриншот

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, на Донбассе 22 июля вследствие обстрелов поддерживаемых Россией террористов двое защитников из состава Объединенных сил получили ранения.

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